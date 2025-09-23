NASA odabrala nove astronaute za misije na Mjesec i Mars

NASA je danas predstavila svoju najnoviju klasu astronauta, sastavljenu od deset kandidata,šest žena i četiri muškarca, odabranih među više od 8.000 prijavljenih. Ova povijesna selekcija označava prvi put da žene čine većinu astronautske klase, što odražava napore agencije u promicanju raznolikosti i uključivosti u svemirskom istraživanju.

Deset novih astronauta provest će sljedeće dvije godine u intenzivnoj obuci.

Među 10 novih članova su Ben Bailey, inženjer strojarstva i glavni dočasnik 3. reda za vojsku; Lauren Edgar, geologinja; Adam Fuhrmann, zrakoplovni inženjer i bojnik Zračnih snaga; Cameron Jones, zrakoplovni inženjer i bojnik Zračnih snaga; Yuri Kubo, inženjer elektrotehnike i računarstva te bivši NASA-in zaposlenik i direktor lansiranja SpaceX-a; Rebecca Lawler, bivša poručnica bojnog broda i pokusna pilotkinja u mornarici; Imelda Muller, bivša poručnica mornarice i podmorska medicinska časnica; Erin Overcash, poručnica bojnog broda i pokusna pilotkinja u mornarici; Katherine Spies, inženjerka dizajna i bivša pokusna pilotkinja Marinskog korpusa; i Anna Menon, biomedicinska inženjerka i bivša zaposlenica SpaceX-a.

Ova selekcija dolazi u ključnom trenutku za NASA-u, koja se priprema za misiju Artemis II - prvi ljudski let oko Mjeseca nakon više od 50 godina. Misija je planirana za travanj 2026. godine i označava početak povratka ljudi na Mjesec u sklopu šireg plana za istraživanje Marsa.

V.d. administrator NASA-e, Sean Duffy, istaknuo je važnost ove klase astronauta, naglašavajući da će oni biti ključni za ostvarenje ambicioznih ciljeva agencije u svemirskom istraživanju.

- Vraćamo se na Mjesec, i samo ću vam reći ovo: proklet bio ako Kinezi preteknu NASA-u u povratku na Mjesec - izjavio je Duffy.

Ova najnovija klasa astronauta predstavlja korak naprijed u NASA-inim naporima da osigura vođstvo Sjedinjenih Američkih Država u svemirskom istraživanju i istraživanju novih granica svemira.