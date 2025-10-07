NASA snimila misteriozni međuzvjezdani objekt koji je zbunio čak i znanstvenike?!

Kako prenosi Futurism, riječ je o krupnom planu neobično oblikovanog komadića koji se ističe bojom i teksturom od okolnog tla. Naslovnice su ga promptno proglasile “međuzvjezdanim objektom”, no zasad nema nikakve službene potvrde da je išta više od neobičnog kamena ili eventualnog meteoritskog ulomka.

NASA rutinski objavljuje ovakve snimke iz znatiželje i za daljnju analizu, a internet potom odradi svoje — od memova do divljih teorija.

Znanstveno najprizemnije objašnjenje: Mars je pun “neobičnih” stijena koje erozija i vjetar oblikuju u čudne forme, a povremeno doista naleti i metalno-kameni meteoritski ostatak (roveri su ih već nalazili).

Da bi se išta proglasilo vanjskim uljezom, treba više podataka — spektroskopiju, dodatne kadrove, ponekad i kontaktna mjerenja. Do tada, ovo je zanimljiv kadar i dobar podsjetnik koliko Mars lako potakne pareidoliju.

Zašto je svejedno vrijedno pažnje? Takve snimke dobro pokazuju kako radi znanost na daljinu: prvo se “zapne” za nešto neobično, zatim se pritiskom instrumenata provjerava sastav i podrijetlo.

Ako je meteoritsko, super — uči nas o povijesti Sunčeva sustava; ako je samo čudan lokalni kamen, opet super — nosi tragove marsovske geologije i vremenskih procesa. U oba slučaja, najbolje je pričekati analizu.