NATO vjeruje iPhoneu: Prvi je komercijalni telefon koji ima dozvolu za osjetljive podatke

Apple je objavio sinoć kako su iPhone i iPad postali prvi i jedini komercijalni uređaji koji su dobili odobrenje za rukovanje povjerljivim podacima unutar NATO saveza. Certifikacija se odnosi na standardne uređaje s operativnim sustavima iOS 26 i iPadOS 26, što znači da im za pristup podacima klasificiranim do razine "NATO Restricted" nije potreban nikakav dodatni softver ili hardverske preinake.

Prekretnica za komercijalne uređaje

Ovo odobrenje predstavlja značajnu prekretnicu jer se odnosi na uređaje koji su dostupni svakom korisniku u slobodnoj prodaji. Do sada su se za rad s povjerljivim informacijama u vojnim i vladinim okruženjima koristili isključivo specijalizirani, skupi uređaji dizajnirani po narudžbi. Apple je, kako tvrde, dokazao da je sigurnosna arhitektura ugrađena u njihove proizvode dovoljno robusna da zadovolji stroge međunarodne standarde. Uređaji su sada službeno uvršteni u NATO-ov katalog proizvoda za osiguranje informacija (NIAPC), što potvrđuje njihovu usklađenost sa sigurnosnim zahtjevima svih 32 države članice. Ivan Krstić, potpredsjednik Applea za sigurnosni inženjering i arhitekturu, naglasio je važnost ovog postignuća.

​- Ovo postignuće potvrđuje da je Apple transformirao način na koji se sigurnost tradicionalno isporučuje. Prije iPhonea, sigurni uređaji bili su dostupni samo sofisticiranim vladinim i poslovnim organizacijama nakon ogromnih ulaganja u prilagođena sigurnosna rješenja. Umjesto toga, Apple je izgradio najsigurnije uređaje na svijetu za sve svoje korisnike, a te iste zaštite sada su jedinstveno certificirane prema zahtjevima NATO saveza, za razliku od bilo kojeg drugog uređaja u industriji - izjavio je Krstić u priopćenju.

Stroga njemačka provjera kao temelj odobrenja

Put do NATO certifikata započeo je u Njemačkoj. Prije ovog globalnog odobrenja, iPhone i iPad već su dobili zeleno svjetlo za rukovanje povjerljivim podacima njemačke vlade. Taj proces vodio je njemački Savezni ured za informacijsku sigurnost (BSI), koji je proveo opsežna tehnička ispitivanja i dubinsku sigurnosnu analizu. Na temelju tih rigoroznih provjera, potvrđeno je da Appleovi uređaji ispunjavaju i stroge operativne zahtjeve NATO-a. Predsjednica BSI-a, Claudia Plattner, istaknula je važnost ugradnje sigurnosti od samog početka razvoja proizvoda.

​- Sigurna digitalna transformacija uspješna je samo ako se informacijska sigurnost uzima u obzir od samog početka razvoja mobilnih proizvoda. Nadovezujući se na rigoroznu reviziju platforme i sigurnosti uređaja iOS i iPadOS koju je proveo BSI za korištenje u klasificiranim njemačkim informacijskim okruženjima, sa zadovoljstvom potvrđujemo usklađenost sa zahtjevima NATO saveza - poručila je Plattner.

Ključ uspjeha leži u ugrađenoj sigurnosti

Razlog zbog kojeg iPhone i iPad mogu obavljati ove zadatke bez dodatnih modifikacija leži u Appleovom pristupu "sigurnosti po dizajnu". Cjelokupna zaštita integrirana je na razini hardvera, softvera i samog procesora. Ključni elementi koje je BSI analizirao uključuju vrhunsku enkripciju podataka, biometrijsku autentifikaciju putem sustava Face ID te napredne hardverske zaštite poput "Memory Integrity Enforcement" tehnologije. Ona štiti od čitave klase napada temeljenih na zlouporabi memorije. Posebno važnu ulogu igra i takozvani Secure Enclave, zasebni koprocesor unutar Appleovih čipova koji sigurno pohranjuje osjetljive podatke poput enkripcijskih ključeva i biometrije. Odobrenje se odnosi i na korištenje ugrađenih aplikacija poput Maila, Kalendara i Kontakata za siguran pristup podacima.