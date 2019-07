'Ne odgovarajte na ucjene i promijenite lozinke na e-mailu'

Policiji se kontinuirano javljaju građani kojima su na adrese elektroničke pošte došle sumnjive poruke elektroničke pošte, a u kojima ih nepoznate osobe ucjenjuju navodeći kako su na njihova računala ili mobilne telefone instalirali zloćudne računalne programe (malware) putem kojih su ostvarili pristup njihovim osobnim podacima te ih traže određeni iznos u bitcoinima (BTC) kako navedene podatke ne bi javno objavili.

Policija moli građane da ne odgovaraju na takve poruke te da ažuriraju lozinke za pristup svojoj elektroničkoj pošti.

Također, građani učestalo dobivaju poruke elektroničke pošte s lažne Microsoft domene u kojima se traži da na lažnoj Microsoftovoj stranici unesu svoje korisničko ime i obnove svoju lozinku. U konkretnom slučaju radi se o pokušaju krađe osobnih podataka te počinitelji na ovaj način mogu preuzeti kontrolu nad elektroničkom poštom žrtve.

Još jedan savjet građanima je da svoje korisničke podatke i lozinke ne daju nikome niti ih upisuju na sumnjivim internetskim stranicama, a ukoliko su to učinili neka lozinku odmah promijene. Ukoliko identičnu lozinku koriste i za druge korisničke račune i internetske usluge moraju promijeniti i nju.

Policija također zaprima prijave građana i knjigovodstvenih servisa u kojima navode kako su njihovi privatni i poslovni podaci na računalima kriptirani te im više nisu u mogućnosti pristupiti, a na njihove adrese elektroničke pošte dostavljena je ucjenjivačka poruka kojom nepoznate osobe traže uplatu iznosa u virtualnim valutama u zamjenu za pomoć u otključavanju podataka.

Ukoliko je vaše računalo zaraženo zloćudnim računalnim programom koji je kriptirao vaše datoteke i onemogućio pristup vašim podacima, pomoć možete potražiti na internetskoj stranici No more ransom na kojoj se, sa svim potrebnim pojašnjenjima na hrvatskom jeziku, nalazi alat pod nazivom KRIPTO ŠERIF, koji omogućuje da na jednostavan način učitate kriptirane datoteke. To će policiji omogućiti provjeru postoji li dostupno rješenje za dekripciju te, ukoliko postoji, dobit ćete upute o načinu na koji možete pristupiti vašim podacima.

Kako spriječiti takav napad?

Sigurnosna-kopija! Postavite sustav za vraćanje podataka tako da zaraza ransomwareom ne može trajno uništiti vaše podatke. Najbolje je napraviti dvije sigurnosne kopije: jednu koja je spremljena na cloud aplikaciji (budite sigurni da koristite cloud aplikaciju koja automatski radi sigurnosne kopije) i jednu fizičku kopiju (prijenosni tvrdi disk, usb stick, dodatan laptop, itd.). Isključite ih iz računala nakon završetka rada na njima. Vaše sigurnosne kopije će također biti korisne u slučaju da slučajno izbrišete važnu datoteku ili naiđete na poteškoću sa tvrdim diskom.

Koristite kvalitetan antivirusni softver kako biste zaštitili svoj sistem od ransomware zloćudnog računalnog programa. Nemojte isključiti "funkcije za heuristiku", jer one pomažu rješenju da pronađe primjerke ransomware zloćudnog računalnog programa koji još nisu formalno otkriveni.

Redovito ažurirajte softver na vašem računalu. Kad vaš operativni sustav (OS) ili aplikacije zatraže ažuriranje, odobrite ga. Ako softver nudi mogućnost automatskog ažuriranja, prihvatite ju.

Ne vjerujte nikome. Doslovno. Bilo koji korisnički račun može biti ugrožen, a zloćudne poveznice mogu stići s korisničkih računa prijatelja na društvenim mrežama, kolega, ili partnera na online video igrama. Nikad ne otvarajte priloge u e-mailovima koje ste dobili od ljudi koje ne poznajete. Cyber kriminalci često dijele lažne e-mail poruke koje su vrlo slične e-mail obavijestima internetskih trgovina, banaka, policije, suda, ili porezne službe te na taj način mame primatelje da kliknu na zloćudnu poveznicu i tako dopuste zloćudnom softveru pristup u njihov sustav.

Omogućite "prikaži ekstenziju datoteka" ili "show file extensions" opciju u Windows postavkama vašeg računala. To će značajno olakšati pronalazak zloćudnih datoteka. Klonite se datoteka sa nastavcima ‘.exe’, ‘.vbs’ i ‘.scr’. Prevaranti često koriste nekoliko nastavaka kako bi zloćudnu datoteku predstavili kao video, fotografiju, ili dokument (kao što je hot-chics.avi.exe ili doc.scr).

Ako otkrijete nepoznati ili nekontrolirani proces na vašem uređaju, odmah prekinite internetsku ili drugu mrežnu vezu (kao što je kućni Wi-Fi) - to će spriječiti daljnje širenje zaraze.