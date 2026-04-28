Neće valjda opet i kod nas? Rastu Sony PlayStationa u Aziji

Sony je najavio novi val poskupljenja za svoje PlayStation 5 konzole, koji će od svibnja godine pogoditi tržišta jugoistočne Azije. Odluka dolazi nepuna dva mjeseca nakon što su cijene već korigirane u Sjedinjenim Američkim Državama, Ujedinjenom Kraljevstvu, Europi i Japanu. Tvrtka kao glavni razlog navodi ekonomske pritiske na globalnoj razini.

Novi val poskupljenja

Nakon što su cijene početkom travnja porasle na ključnim zapadnim tržištima, gdje je, primjerice, cijena za model PS5 Pro u SAD-u skočila na 899,99 dolara, a u Europi na 899,99 eura, poskupljenje se sada proširilo i na Aziju. Među pogođenim zemljama su Singapur, Malezija, Tajland, Indonezija, Filipini i Vijetnam. Sony je u službenoj objavi iskoristio isto obrazloženje kao i za prethodna poskupljenja.

"S obzirom na kontinuirane pritiske u globalnom gospodarskom okruženju, donijeli smo odluku o povećanju cijena za PS5, PS5 Pro i PlayStation Portal na globalnoj razini", navodi se u Sonyjevom priopćenju.

Dodali su kako je, nakon pažljivog razmatranja, ovaj potez "nužan korak" kako bi nastavili isporučivati inovativna i kvalitetna iskustva igračima diljem svijeta.

Najveći udar na Indoneziju i Filipine

Poskupljenja se značajno razlikuju od države do države. Najveći postotni porast zabilježen je u Indoneziji, gdje je cijena prijenosnog uređaja PlayStation Portal skočila za čak 44,5 posto. Kada je riječ o samim konzolama, najgore su prošli Filipini, gdje je standardna verzija PS5 poskupjela za 30 posto, s 30.790 na 40.032 filipinskih pezosa. Odmah iza je Vijetnam s porastom od 27,1 posto. U Maleziji je cijena za PS5 Digital Edition porasla za 20,8 posto, dok je u Singapuru ista verzija skuplja za 14,2 posto.

Rastući troškovi i nezadovoljstvo igrača

Ovaj potez je neuobičajen za industriju videoigara, u kojoj cijene hardvera tradicionalno padaju s vremenom kako se smanjuju troškovi proizvodnje komponenti. Međutim, kao jedan od razloga navodi se globalna utrka za razvojem umjetne inteligencije, koja je dovela do povećane potražnje i rasta cijena memorijskih čipova, ključnih za proizvodnju konzola. Reakcije igrača su podijeljene, a mnogi se pitaju zašto konzola koja je na tržištu od 2020. godine postaje sve skuplja umjesto jeftinija. Uz ranije najavljeno poskupljenje pretplate za PlayStation Plus, dio korisnika sada uspoređuje trošak konzole s cijenom ulaznih modela gaming računala.

