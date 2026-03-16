Obavijesti

Tech

Komentari 0
JEDNOSTAVNIJA PRIMJENA

Nova platforma ubrzava razvoj umjetne inteligencije u Europi

Piše Horizon,
Čitanje članka: 4 min
Foto: Canva

Istraživači iz cijele Europe koriste umjetnu inteligenciju za obavljanje niza zadataka, od smanjenja podvodne buke do provjere činjenica u medijima i pametnije poljoprivrede

Donedavno nije postojala šire korištena zajednička platforma na kojoj bi se lako mogli razmjenjivati alati, podaci i računalna snaga, ali to se sad sve mijenja.

Europsko istraživanje i inovacije u području umjetne inteligencije odsad se objedinjuju na zajedničkoj digitalnoj platformi nazvanoj „AI-on-Demand (AIoD)”, internetskom centru koji financira EU i koji je osmišljen za pomoć istraživačima, start-up i drugim poduzećima i javnim tijelima da lakše surađuju i eksperimentiraju.

Jedinstveni centar europske umjetne inteligencije

Tanvir Singh Badwal sa Sveučilišta u Corku u Irskoj od 2022. pomaže u razvoju AIoD-a.

„Ukratko, AIoD je mjesto na kojem istraživači i industrija mogu pristupiti resursima, koristiti se uslugama, pa čak i razvijati nove”, rekao je. 

Platforma se nije pojavila preko noći. Njezin je razvoj počeo još 2019., u sklopu projekta AI4EU financiranog sredstvima EU-a, koji je koordinirao Thales u Francuskoj i kojim su postavljeni temelji za zajednički europski centar za umjetnu inteligenciju. Zatim je znatno proširena u sklopu projekta AI4EUROPE, u kojem je sudjelovao konzorcij sastavljen od 24 institucije iz 15 zemalja pod vodstvom Badwala i Sveučilišta u Corku od 2022. do 2025. 

Sljedeću fazu danas pokreće suradnja u okviru projekta DeployAI, koji se financira iz programa Digitalna Europa i čiji je cilj uvesti platformu na tržište i proširiti njezino korištenje na industriju i javni sektor.

Jasno je da postoji potreba za takvom platformom. Dok SAD i Kina dominiraju razvojem umjetne inteligencije sa svojim tehnološkim divovima i velikim platformama, europsko okruženje umjetne inteligencije je fragmentiranije. U njemu su aktivni manji igrači usklađeni svaki sa svojim različitim nacionalnim pravilima, programima financiranja i standardima za podatke. AIoD je stvoren kako bi se sve to međusobno lakše povezalo.

On nije zamjena za postojeće inicijative kao što su Gaia-X ili europski oblak za otvorenu znanost, nego njihova nadgradnja jer služi kao praktična ulazna točka za alate umjetne inteligencije i suradnju.

Platforma olakšava pronalaženje skupova podataka, algoritama, računalnih resursa i partnera, a cilj joj je ubrzati inovacije i pomoći europskim rješenjima umjetne inteligencije da brže prijeđu iz istraživačkih laboratorija u stvarnu upotrebu.

Sve se to uklapa u širu strategiju EU-a za umjetnu inteligenciju kojom se nastoji ojačati istraživanje i industrija u Europi i pritom održati usklađenost umjetne inteligencije s demokratskim vrijednostima, temeljnim pravima i vladavinom prava. 

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Od platforme do prakse

Kako to sve funkcionira u stvarnosti? Zamislite malo poljoprivredno-tehnološko start-up poduzeće koje razvija alat za pomoć poljoprivrednicima u optimizaciji navodnjavanja i upotrebe gnojiva. Njegov bi tim mogao koristiti AIoD za traženje satelitskih skupova podataka i skupova podataka o tlu i izradu prototipa prediktivnog modela korištenjem komponente AI Builder u sklopu platforme. 

Taj internetski alat omogućuje korisnicima da kreiraju tijekove rada s umjetnom inteligencijom koristeći vizualno sučelje, bez potrebe za mukotrpnim programiranjem.

Zatim bi korisnici mogli prijeći u Laboratorij za umjetnu inteligenciju u području istraživanja i inovacija (engl. Research and Innovation AI Lab, RAIL), internetsko okruženje u kojem se eksperimenti mogu provoditi izravno na platformi. U njemu korisnici mogu pristupiti integriranim računalnim resursima visokih performansi kako bi testirali i usavršili svoje modele.

Kad alat bude spreman, start-up poduzeće može stvoriti virtualnu zajednicu na platformi kako bi se povezalo s mentorima, pronašlo suradnike u drugim zemljama i svoje rješenje dalo u upotrebu u svim dijelovima Europe. Rezultat svega bio bi da poljoprivrednici mogu dobiti vremensku prognozu za nekoliko dana unaprijed i tako smanjiti upotrebu vode i gnojiva.

„Sve na jednom mjestu” u području umjetne inteligencije

AIoD kombinira nekoliko funkcija na jednom mjestu: dijelom je tražilica, dijelom mjesto za trgovanje, a dijelom internetski laboratorij.

Korisnici mogu pregledavati skupove podataka, znanstvene publikacije, obrazovne materijale, softverske komponente i unaprijed trenirane modele. Također imaju pristup naprednoj računalnoj snazi zahvaljujući povezanosti s europskim superračunalnim centrima kao što su Centar za superračunalstvo u Barceloni i sustav LUMI u Finskoj.

Važno je napomenuti da se svi ti resursi ne nalaze na platformi. Umjesto toga, na njoj se objedinjuje sadržaj drugih etabliranih platformi umjetne inteligencije i otvorenog koda, uključujući Hugging Face, Bonseyes i OpenML.

„Sve što je učitano na te druge platforme dohvaća se u našu”, objasnio je Badwal. „Zamišljeno je da istraživači mogu pretraživati na jednom mjestu i pristupiti mnogo većem broju resursa.”

To je važno jer su visokokvalitetni podaci i veliki računalni resursi često koncentrirani u dobro financiranim korporacijama ili elitnim institucijama. Olakšavanjem pristupa tim resursima AIoD nastoji osigurati jednake uvjete za manje laboratorije i start-up poduzeća.

Nastavak korištenja alata i nakon završetka projekta

Drugi je cilj osigurati da alati razvijeni u istraživačkim projektima EU-a ne nestanu nakon završetka financiranja.

Jedan je primjer kompas za odgovornu robotiku ili RoboCompass, razvijen u okviru ranijeg projekta koji je financirao EU i sada dostupan preko AIoD-a. Taj alat za samoprocjenu posvećen je netehničkim aspektima odgovorne robotike. Namijenjen je tome da se istraživačima pomogne procijeniti u kojoj su mjeri njihovi roboti usklađeni s očekivanjima i dvojbama javnosti.

„Svoj robot ocjenjujete u odnosu na različite društveno-gospodarske, okolišne, etičke i pravne aspekte”, rekla je Joana Martinheira, konzultantica u portugalskoj komunikacijskoj agenciji LOBA, koja je bila uključena u tehnički razvoj internetske platforme. 

„Sve je slično kvizu. Na kraju dobivate ocjenu i preporuke za poboljšanje.”

Udomljavanjem takvih alata AIoD produljuje njihov vijek trajanja, a rezultati istraživanja otvaraju se široj publici.

Stvaranje UI ekosustava

Za one koji se žele umrežiti, platforma uključuje i odjeljke za mentoriranje, forume za raspravu i direktorije projekata i objekata u području umjetne inteligencije u svim dijelovima Europe.

„AIoD pojednostavnjuje suradnju i sinergiju među svim akterima u ekosustavu”, rekla je Joana Martinheira.

Pretvaranjem mnoštva odvojenih alata i izoliranih projekata u zajednički, pretraživ i upotrebljiv resurs AIoD nastoji produbiti suradnju i ubrzati razvoj umjetne inteligencije u Europi.

S obzirom na to da je projekt DeployAI sad orijentiran na širenje platforme i njezino bolje povezivanje s industrijom i javnim uslugama, ambicija je jasna: omogućiti Europi ne samo intenzivna istraživanja u području umjetne inteligencije, nego joj i osigurati funkcionalan ekosustav umjetne inteligencije koji ideje može pretvarati u praktična rješenja za poduzeća, vlade i svakodnevni život.

Ovaj je članak prvotno objavljen u časopisu EU-a o istraživanjima i inovacijama Horizon.

Istraživanje u ovom članku financirano je iz EU-ova programa Obzor. 

Autor: Michael Allen

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026