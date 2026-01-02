Obavijesti

Nevjerojatno! Ljudi bi uskoro mogli dobiti “treći set” zuba

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Zvuči kao znanstvena fantastika, ali Japanci već testiraju lijek koji bi mogao potaknuti rast novih zuba. Prvi cilj su ljudi koji su rođeni s manjkom zuba, a dugoročno ideja je pomoći i onima koji su ih izgubili tijekom života.

U Japanu je pokrenuto prvo kliničko ispitivanje lijeka koji bi trebao potaknuti rast novih zuba kod ljudi. Ispitivanje je najavljeno u suradnji istraživača i bolnica, a cilj mu je provjeriti sigurnost i osnovnu učinkovitost terapije prije nego se proširi na širu populaciju. 

Poanta lijeka je “ugasiti kočnicu” u tijelu. Znanstvenici ciljaju protein povezan s genom USAG 1, koji sudjeluje u tome da se nakon djetinjstva više ne razvijaju novi zubi. Kad se ta kočnica blokira posebnim antitijelom, u životinjskim pokusima se potaknulo stvaranje novih zuba, a sada se provjerava može li se to ponoviti i kod ljudi. 

Prema informacijama o ispitivanju, terapija se daje intravenozno i uključuje 30 odraslih muškaraca u dobi 30 do 64 godine koji nemaju barem jedan zub. Plan je pratiti ih kroz oko 11 mjeseci i gledati sigurnost, doziranje i znakove da se proces uopće pokreće. 

Ako ova faza prođe dobro, idući korak su djeca od 2 do 7 godina koja imaju urođen manjak zuba, u pravilu četiri ili više. To je važno jer za takve slučajeve danas uglavnom postoje samo “zamjenska” rješenja, proteze, implantati i dugotrajne ortodontske kombinacije, a ovdje se cilja na nešto što bi bilo trajnije i prirodnije.

Istraživači su u javnim najavama spominjali ambiciju da bi, ako sve faze prođu kako treba, terapija mogla doći do šire upotrebe do kraja desetljeća, često se navodi 2030. Kao i kod svakog lijeka u ranoj fazi, to nije obećanje nego optimističan scenarij, jer prvo se ipak mora dokazati sigurnost, zatim stvarna učinkovitost, a onda i dugoročni učinci.

