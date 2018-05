Nije za one tankih živaca: Od Lego kockica napravila fliper

Za mnoge odrasle, igra Lego kockicama ili na fliperu samo su blijeda uspomena nekih drugih vremena. Ali ne i za Bre Burns. Ona je odlučila stvoriti jednu novu ultimativnu geek kreaciju na način da od omiljenih joj 'legića' napravi fliper.

Od ukupno 15.000 Lego kockica izradila je potpuno funkcionalan fliper koji izgleda fantastično. Njezin stolni Lego fliper visok je 75 centimetara i osim šperploče koja služi kao baza za igru, svaki djelić flipera Benny's Spaceship Adventure uključuje neki Lego brend. To uključuje Mindstorms NXT kocke, PowerFunction svjetla, originalna baterijskih kućišta, nekoliko Mindstorms čeličnih kuglica i preko 30 Lego gumenih traka, prenosi Geek.

Na ideju da od legića sastave fliper došla je u ožujku 2017. a gotovi projekt predstavljen je godinu dana kasnije, na sajmu stripova i pop kulture Emerald City Comic Con u američkom gradu Seattleu.

