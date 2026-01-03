Norveška studija otkrila: Mladi muškarci sudjeluju u najviše smrtonosnih prometnih nesreća

Mladi muškarci sudjeluju u više od 80% smrtonosnih prometnih nesreća, pokazuje analiza najtežih sudara na norveškim cestama za razdoblje od 2013. do 2023. godine, prenosi Revija HAK

U izvještaju se kao najčešći okidači ponavljaju velike brzine i opasna pretjecanja, odnosno vožnja “na rubu” koja vrlo brzo završava katastrofom. Naglasak je i na tome da se dio takvog ponašanja radi namjerno, kao dokazivanje, a posljedice često snose i putnici, ne samo vozač.

Spominje se i nekoliko tipičnih detalja koji se često preklapaju. U nesrećama su nerijetko stariji automobili bez modernijih sigurnosnih sustava, a u vozilu zna biti više mladih putnika iste dobi. Uz to, dio vozača nema važeću vozačku dozvolu ili vozi pod utjecajem alkohola. Kao dodatni problem navodi se i nekorištenje sigurnosnog pojasa, što u kombinaciji s brzinom i manjkom iskustva drastično povećava rizik teških ozljeda i smrti.

Norveška uprava za javne ceste ovakve nesreće prati i analizira desetljećima, s ciljem da se prepoznaju obrasci i predlože mjere prevencije. Zaključak koji se u tekstu ističe je da mladi vozači često precijene vlastite sposobnosti, a podcijene uvjete na cesti, posebno na zaleđenim i zavojitim dionicama.

Dodaje se i da se slični obrasci rizične vožnje među mladim muškarcima primjećuju i u drugim dijelovima Europe i svijeta.