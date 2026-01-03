Obavijesti

Tech

Komentari 1
ZABRINJAVAJUĆE

Norveška studija otkrila: Mladi muškarci sudjeluju u najviše smrtonosnih prometnih nesreća

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Norveška studija otkrila: Mladi muškarci sudjeluju u najviše smrtonosnih prometnih nesreća
Foto: Zvonimir Barisin

Norveška analiza prometnih nesreća pokazuje da su mladi muškarci povezani s više od 80% najsmrtonosnijih sudara. Najčešće se ponavljaju isti obrasci: prebrza vožnja, riskantna pretjecanja i loše odluke u društvu prijatelja.

Mladi muškarci sudjeluju u više od 80% smrtonosnih prometnih nesreća, pokazuje analiza najtežih sudara na norveškim cestama za razdoblje od 2013. do 2023. godine, prenosi Revija HAK

U izvještaju se kao najčešći okidači ponavljaju velike brzine i opasna pretjecanja, odnosno vožnja “na rubu” koja vrlo brzo završava katastrofom. Naglasak je i na tome da se dio takvog ponašanja radi namjerno, kao dokazivanje, a posljedice često snose i putnici, ne samo vozač. 

TKO SE UGURAO U TOP 10 FOTO Ovo su najpopularniji električni automobili u Europi. Iznenađenje u samom vrhu
FOTO Ovo su najpopularniji električni automobili u Europi. Iznenađenje u samom vrhu

Spominje se i nekoliko tipičnih detalja koji se često preklapaju. U nesrećama su nerijetko stariji automobili bez modernijih sigurnosnih sustava, a u vozilu zna biti više mladih putnika iste dobi. Uz to, dio vozača nema važeću vozačku dozvolu ili vozi pod utjecajem alkohola. Kao dodatni problem navodi se i nekorištenje sigurnosnog pojasa, što u kombinaciji s brzinom i manjkom iskustva drastično povećava rizik teških ozljeda i smrti.

PRODAJA U PLUSU Električni auti bilježe ogroman rast prodaje u Europskoj uniji, ovo su najpopularniji modeli
Električni auti bilježe ogroman rast prodaje u Europskoj uniji, ovo su najpopularniji modeli

Norveška uprava za javne ceste ovakve nesreće prati i analizira desetljećima, s ciljem da se prepoznaju obrasci i predlože mjere prevencije.  Zaključak koji se u tekstu ističe je da mladi vozači često precijene vlastite sposobnosti, a podcijene uvjete na cesti, posebno na zaleđenim i zavojitim dionicama.

Dodaje se i da se slični obrasci rizične vožnje među mladim muškarcima primjećuju i u drugim dijelovima Europe i svijeta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Svemirski lutalica: Astronomi po prvi put izmjerili planet koji luta nakon što su ga 'deložirali'
OSTAO BEZ ZVIJEZDE

Svemirski lutalica: Astronomi po prvi put izmjerili planet koji luta nakon što su ga 'deložirali'

Nalazi se na udaljenosti od gotovo deset tisuća svjetlosnih godina od Zemlje, u smjeru središta naše galaksije. Njegova veličina i procijenjeni put snažno upućuju na to da je nekoć bio dio planetarnog sustava,
Galaxy S26 čuvat će vaš ekran od neželjenih pogleda, a sad se zna kad stiže novi Samsung
EVO I KAKO FUNKCIONIRA

Galaxy S26 čuvat će vaš ekran od neželjenih pogleda, a sad se zna kad stiže novi Samsung

Prema informacijama koje su "procurile" iz same Samsungove aplikacije "Tips", nova funkcija Privacy Display bit će integrirana izravno u hardver telefona.
Skandal za Muska: Njegov Grok generira gole AI slike stvarnih žena i seksualizirane slike djece
ŠTURO SE OGLASILI

Skandal za Muska: Njegov Grok generira gole AI slike stvarnih žena i seksualizirane slike djece

Ovo nije prvi Grokov prijestup; chatbot je u prošlosti već generirao antisemitski sadržaj, hvalio Adolfa Hitlera i širio teorije zavjere. Sam Musk je dodatno trivijalizirao moć alata objavljujući vlastitu AI-generiranu sliku u bikiniju,

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026