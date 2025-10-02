Obavijesti

Tech

Komentari 0
SIMULACIJA ILI STVARNOST?

Nova NBA sezona izgleda kao simulacija u NBA 2K: Bivše zvijezde u novim dresovima

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Nova NBA sezona izgleda kao simulacija u NBA 2K: Bivše zvijezde u novim dresovima
Foto: NBA

Nakon NBA media daya postalo je jasno koliko je ljeto promiješalo kartu lige: toliko je poznatih lica promijenilo klub da nova sezona doista izgleda kao roster nakon nekoliko simuliranih godina u NBA 2K.

Velika imena su razmještena po konferencijama kao u “fantasy draftu”. Kevin Durant sada je u Houston Rocketsima, što ligu na Zapadu čini još luđom, a Myles Turner je iz Pacersa prešao u Buckse kako bi uz Giannisa zatvorio reket i raširio napad šutom za tri. U Bostonu je Anfernee Simons dobio novu ulogu i mikrofon na medijskom danu, dok se na parketu očekuje da donese combo-guard pojačanje u napadu.

Pogledajte zvijezde u novim dresovima: 

MIŠIĆI ILI... Luka Dončić cijelo ljeto radio na fizičkoj spremi, a na pripreme je stigao teži nego prošle sezone
Luka Dončić cijelo ljeto radio na fizičkoj spremi, a na pripreme je stigao teži nego prošle sezone

Tu su i “nastavci priče” iz prošle sezone: Klay Thompson nastavlja u Dallasu,  konačno ćemo vidjeti punu sezonu Dončića i LeBrona u Lakersima, a Paul George će pokušati ozdraviti kako bi odigrao nešto u Philadelphiji. A kao pravi throwback trenutak, Chris Paul ponovno nosi dres Clippers; povratak veterana u L.A. dodaje nostalgiju i iskustvo rotaciji koja cilja na duboki doigravački niz i potencijalno drugi čin 'lob city-a', ovaj put uz našeg Ivicu Zubca.

NOVA SPORTSKA SIMULACIJA NBA2K26 stigao: WNBA ulazi u igru, realizam je popravljen, mikrotransakcije i dalje smetaju
NBA2K26 stigao: WNBA ulazi u igru, realizam je popravljen, mikrotransakcije i dalje smetaju

Za navijače i gejmere to je baš onaj 2K osjećaj: nove kombinacije zvijezda, svježe petorke i gomila “što ako” scenarija prije prvog podbacivanja. Rosteri izgledaju drukčije gotovo u svakoj diviziji, a prve pripremne utakmice i izjave s media daya samo pojačavaju dojam da je liga preračunala kemiju — kao da smo pritisnuli “simulate offseason” i dobili potpuno novu mapu moći.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Jesenska Steam rasprodaja: Ovih 10 popularnih igara su trenutno na velikom popustu!
STEAM SALE

Jesenska Steam rasprodaja: Ovih 10 popularnih igara su trenutno na velikom popustu!

Jesenska Steam rasprodaja traje do 6. listopada — izdvojili smo popularne naslove koji su sada među najpovoljnijima.
Životinje u GTA 6: Od aligatora do flaminga - kopira li Rockstar svoj prijašnji megahit?
EVOLUCIJA GAMINGA

Životinje u GTA 6: Od aligatora do flaminga - kopira li Rockstar svoj prijašnji megahit?

U trailerima za GTA 6 već vidimo bogat “divlji” svijet — aligatore, delfine, morske kornjače, jelene, pelikane i flaminge — pa se sve češće postavlja pitanje: hoće li Rockstar iskoristiti RDR2 iskustvo i uvesti smislen lov i ekosustav u Vice City i Leonidu?
Na Saturnovom mjesecu našli 5 od 6 ključnih elemenata za život
OGROMNO OTKRIĆE

Na Saturnovom mjesecu našli 5 od 6 ključnih elemenata za život

Nove organske molekule otkrivene na Enceladu! Cassini sonda otkrila zapanjujuću kemiju ispod površine Saturnovog mjeseca, potencijalno pogodnu za izvanzemaljski život

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025