Nova NBA sezona izgleda kao simulacija u NBA 2K: Bivše zvijezde u novim dresovima

Velika imena su razmještena po konferencijama kao u “fantasy draftu”. Kevin Durant sada je u Houston Rocketsima, što ligu na Zapadu čini još luđom, a Myles Turner je iz Pacersa prešao u Buckse kako bi uz Giannisa zatvorio reket i raširio napad šutom za tri. U Bostonu je Anfernee Simons dobio novu ulogu i mikrofon na medijskom danu, dok se na parketu očekuje da donese combo-guard pojačanje u napadu.

Pogledajte zvijezde u novim dresovima:

Tu su i “nastavci priče” iz prošle sezone: Klay Thompson nastavlja u Dallasu, konačno ćemo vidjeti punu sezonu Dončića i LeBrona u Lakersima, a Paul George će pokušati ozdraviti kako bi odigrao nešto u Philadelphiji. A kao pravi throwback trenutak, Chris Paul ponovno nosi dres Clippers; povratak veterana u L.A. dodaje nostalgiju i iskustvo rotaciji koja cilja na duboki doigravački niz i potencijalno drugi čin 'lob city-a', ovaj put uz našeg Ivicu Zubca.

Za navijače i gejmere to je baš onaj 2K osjećaj: nove kombinacije zvijezda, svježe petorke i gomila “što ako” scenarija prije prvog podbacivanja. Rosteri izgledaju drukčije gotovo u svakoj diviziji, a prve pripremne utakmice i izjave s media daya samo pojačavaju dojam da je liga preračunala kemiju — kao da smo pritisnuli “simulate offseason” i dobili potpuno novu mapu moći.