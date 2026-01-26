Obavijesti

Tech

Komentari 1
EU UREDBA

Promjena za vozače! Ovaj detalj morat će imati svi novi auti

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Promjena za vozače! Ovaj detalj morat će imati svi novi auti
Foto: Pixabay

Nova uredba odnosi se isključivo na nove osobne automobile i laka komercijalna vozila, a dodaju i da postojeće automobile nije potrebno preuređivati ​​ili naknadno ugrađivati taj sustav

Admiral

Od sredine ove godine svi novi automobili na području Europske unije, tako i Hrvatske, morat će imati ugrađeno obavezno novo svjetlo za kočenje, koje jasno ukazuje na opasnost u određenim situacijama, a cilj je da se što ranije upozori ostale sudionike u prometu te izbjegnu naleti na vozilo koje koči.

Prema EU uredba o općoj sigurnosti vozila, od 7. srpnja ove godine uvodi se obaveza ugradnje Signala za nužno zaustavljanje, koji obuhvaća trepereće kočiono svjetlo pri snažnom kočenju te automatsko uključivanje žmigavaca nakon iznenadnog zaustavljanja. Taj signal aktivira se automatski pri brzini iznad 50 kilometara na sat. Bez tog signala od navedenog datuma više neće moći biti odobrena homologacija vozila.

JOŠ JEDAN JE U BOLNICI Detalji tragične nesreće na A6: Mladić (29) poginuo, autom se zabio u ogradu i prevrnuo
Detalji tragične nesreće na A6: Mladić (29) poginuo, autom se zabio u ogradu i prevrnuo

O tome su nedavno izvijestili iz HAK-a, pojasnivši da se sada na svako kočenje uključe stražnja kočiona svjetla, ali novi propisi će to promijeniti - kod snažnog usporavanja, obično kod brzina iznad 50 km/h, uključit će se takozvano adaptivno kočiono svjetlo u nuždi. Kočiona svjetla treperit će nekoliko puta u sekundi i signalizirati snažno kočenje. Ako se vozilo zaustavi nakon snažne deakceleracije, svjetla za upozorenje na opasnost automatski će se se aktivirati, a stop svjetlo ostaje upaljeno. 

 Kako su naveli iz HAK-a, posebno na autocestama i brzim cestama, to jasno optičko upozorenje trebalo bi pomoći u spriječavanju opasnih sudara odostraga. Nova uredba odnosi se isključivo na nove osobne automobile i laka komercijalna vozila, a dodaju i da postojeće automobile nije potrebno preuređivati ​​ili naknadno ugrađivati taj sustav.

POŽAR VOZILA Zapalio se auto na A3 kod Lučkog: Jedan čovjek ozlijeđen
Zapalio se auto na A3 kod Lučkog: Jedan čovjek ozlijeđen

 Taj sustav dio je šireg paketa mjera Europske unije za sigurnije ceste, sadržan u Uredbi EU 2019/2144, koja propisuje obaveznu ugradnju niza sustava aktivne i pasivne sigurnosti u nova vozila, poput naprednog sustava kočenja u nuždi (AEBS), pomoći za održavanje vozila u prometnoj traci, pametnog ograničavača brzine, detekcije nesvjestice/umora vozača, sigurnosne kamere za vožnju unatrag i dr.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Najjeftiniji Galaxy S26 dobit će promjenu koja će sve razveseliti
OVO SE DUGO ČEKALO

Najjeftiniji Galaxy S26 dobit će promjenu koja će sve razveseliti

Prema svemu sudeći, osnovni model Galaxy S26 napokon će standardno dolaziti s 256 GB prostora za pohranu. Ovo je dugo očekivani potez
'Zombi crvi' misteriozno nestali. Znanstvenici su jako zabrinuti
LOŠE VIJESTI

'Zombi crvi' misteriozno nestali. Znanstvenici su jako zabrinuti

Desetljeće promatranja otkriva da klimatske promjene ugrožavaju ključne ekosustave oceana i prijete bioraznolikosti
Raspored i rezultati Europskog prvenstva u vaterpolu 2026.
KOMPLETNA SATNICA

Raspored i rezultati Europskog prvenstva u vaterpolu 2026.

Spektakularni vaterpolski EP 2026. je u Srbiji! Kombank Arena domaćin je od 10. do 25. siječnja. HTV prenosi sve utakmice "barakuda" i završnicu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026