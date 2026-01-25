Detalji tragične nesreće na A6: Mladić (29) poginuo, autom se zabio u ogradu i prevrnuo

Primorsko-goranska policija objavila je detalje prometne nesreće na autocesti A6 u tunelu „Hrasten“. Kako su naveli poginuo je vozač (29) osobnog automobila, koji se kretao u vozilu riječkih tablica iz smjera Delnica prema Rijeci.

- Očevidom koji su proveli policijski službenici Postaje prometne policije Rijeka utvrđeno je kako spomenuti vozač u desnom zavoju prije tunela nije prilagodio brzinu kretanja osobinama i stanju kolnika pa je izgubio kontrolu nad vozilom i neposredno prije ulaza u tunel skrenuo ulijevo te udario vozilom u betonsku ogradu.

Od jačine udarca vozilo je odbačeno na desnu prometnu traku pa se prevrnulo na krov i u nastavku nekontroliranog kretanja ušlo u tunel gdje se potom zaustavilo - rekla je policija.

Dodaju kako je na mjestu događaja preminuo 29-godišnjak, a 24-godišnjem putniku iz vozila je liječnička pomoć pružena u KBC Rijeka gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede.

- Tijelo preminulog vozača je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci kako bi se obdukcijom utvrdio točan uzrok smrti - rekla je policija.

Zaključili su i kako je za vrijeme provedbe očevida do 7.48 sati promet kroz tunel „Hrasten“ u smjeru Rijeke je bio obustavljen za sva vozila i preusmjeren na DC 3.