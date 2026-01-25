Obavijesti

News

Komentari 0
JOŠ JEDAN JE U BOLNICI

Detalji tragične nesreće na A6: Mladić (29) poginuo, autom se zabio u ogradu i prevrnuo

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Detalji tragične nesreće na A6: Mladić (29) poginuo, autom se zabio u ogradu i prevrnuo
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

U nesreći je 29-godišnjak preminuo na mjestu događaja, a 24-godišnji putnik iz vozila je prevezen u KBC Rijeka gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede, rekla je policija

Admiral

Primorsko-goranska policija objavila je detalje prometne nesreće na autocesti A6 u  tunelu „Hrasten“. Kako su naveli poginuo je vozač (29) osobnog automobila, koji se kretao u vozilu riječkih tablica iz smjera Delnica prema Rijeci.

- Očevidom koji su proveli policijski službenici Postaje prometne policije Rijeka utvrđeno je kako spomenuti vozač u desnom zavoju prije tunela nije prilagodio brzinu kretanja osobinama i stanju kolnika pa je izgubio kontrolu nad vozilom i neposredno prije ulaza u tunel skrenuo ulijevo te udario vozilom u betonsku ogradu.

POLICIJA OBJAVILA DETALJE FOTO Nova tragedija: Muškarac poginuo kraj Čakovca. Auto u teškoj nesreći završio na krovu
FOTO Nova tragedija: Muškarac poginuo kraj Čakovca. Auto u teškoj nesreći završio na krovu

Od jačine udarca vozilo je odbačeno na desnu prometnu traku pa se prevrnulo na krov i u nastavku nekontroliranog kretanja ušlo u tunel gdje se potom zaustavilo - rekla je policija. 

Dodaju kako je na mjestu događaja preminuo 29-godišnjak, a 24-godišnjem putniku iz vozila je liječnička pomoć pružena u KBC Rijeka gdje su mu utvrđene teške tjelesne  ozljede.

SUDAR U TUNELU HRASTEN Teška nesreća na A6! Jedan čovjek poginuo kraj Rijeke
Teška nesreća na A6! Jedan čovjek poginuo kraj Rijeke

- Tijelo preminulog vozača je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci kako bi se obdukcijom utvrdio točan uzrok smrti - rekla je policija. 

Zaključili su i kako je za vrijeme provedbe očevida do 7.48 sati promet kroz tunel „Hrasten“ u smjeru Rijeke je bio obustavljen za sva vozila i preusmjeren na DC 3.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Mostarski fotograf je tvrdio da mu je Kolinda platila put na Antarktiku. A sad otkriva istinu
IPAK JE AI

Mostarski fotograf je tvrdio da mu je Kolinda platila put na Antarktiku. A sad otkriva istinu

Svi su komentirali da je stvarni skok Kolinde Grabar Kitarović u ledeno more AI, pa mi je došla inspiracija za post i fotografije. AI multimedijom se bavim već više od dvije godine, kaže fotograf Rezo za 24sata
FOTO Keleminec i desničari pred stanom Mrak Taritaš. Puštali su Thompsona, susjedi ih polijevali
OPSADNO STANJE U ZAGREBU

FOTO Keleminec i desničari pred stanom Mrak Taritaš. Puštali su Thompsona, susjedi ih polijevali

Hrabrost je sve veća i na ulici, sve dok netko zaista i ne strada. Ali, niti onda neće biti kriv HDZ , napisala je zastupnica...
Egzekucija na ulici: Sedam ICE agenata okružilo muškaraca, uzeli mu pištolj pa ga upucali
STRAVA IZ MINNESOTE

Egzekucija na ulici: Sedam ICE agenata okružilo muškaraca, uzeli mu pištolj pa ga upucali

Američko Ministarstvo domovinske sigurnosti potvrdilo je da je 37-godišnji muškarac, koji je u subotu ujutro ubijen u Minneapolisu, bio naoružan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026