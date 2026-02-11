Obavijesti

ELEKTRIČNI KAMION

Nova Teslina električna grdosija s ogromnim dometom: Evo koliko će koštati kamion Semi

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 2 min
Nova Teslina električna grdosija s ogromnim dometom: Evo koliko će koštati kamion Semi
Foto: Tesla

Tesla kupcima navodno šalje ponude prema kojima Semi s dometom od 500 milja košta oko 290.000 dolara, što je velik skok u odnosu na cifre koje su se spominjale još 2017. No, to i dalje može biti okej cijena, pogotovo ako u igru uđu poticaji i niži troškovi energije i održavanja.

Admiral

Tesla je godinama držao Semi u statusu najave, a sad se napokon pojavila konkretna brojka koja daje jasniju sliku koliko taj projekt zapravo košta u 2026. Prema objavljenoj ponudi koju su dobili kupci, verzija Tesla Semija s dometom od 500 milja, što je oko 805 kilometara, navodno se kreće oko 290.000 dolara, prije poreza i dodatnih troškova.

To je velika razlika u odnosu na ono što je Tesla komunicirao na predstavljanju davne 2017., kada su se vrtjele puno niže cifre. U međuvremenu su se promijenile cijene svega, od baterija do proizvodnje, a i sami zahtjevi tržišta su drugačiji. Danas se od električnog tegljača očekuje da može raditi ozbiljne regionalne ture, da se brzo puni i da se uklopi u realne radne cikluse prijevoznika, ne da bude “demo” kamion.

U istoj priči se spominje i “standard” verzija, s manjim dometom, kojoj se u izvještajima pripisuje cijena oko 250.000 dolara. To je bitno jer pokazuje da Tesla pokušava pokriti dva tipična scenarija: regionalni prijevoz s češćim punjenjem i duže ture u kojima logistika ovisi o jačoj infrastrukturi i većoj bateriji.

Zašto je ova cijena zanimljiva globalno, iako zvuči brutalno visoko? Zato što je tržište električnih tegljača inače još skuplje. Flote i prijevoznici ne gledaju samo početnu cijenu nego ukupni trošak kroz godine, struju ili gorivo, servis, kočnice, pogonski sklop, zastoje, pa i koliko često se vozilo može okrenuti na ruti. Ako električni kamion u praksi donese niže troškove energije po kilometru i manje servisa, dio skupog ulaznog troška može se “pojesti” u eksploataciji, posebno kod vozila koja rade puno kilometara godišnje.

NESTVARAN ŽIVOTNI VIJEK Revolucija za električne aute: CATL baterija puni se 12 minuta, može nadživjeti vlasnika
Revolucija za električne aute: CATL baterija puni se 12 minuta, može nadživjeti vlasnika
NOVI TIP AUTA? VIDEO: Slate Truck - električni pick up od oko 25.000 dolara koji možete popravljati sami
VIDEO: Slate Truck - električni pick up od oko 25.000 dolara koji možete popravljati sami

Tu dolazimo do najveće posljedice: rat cijena i pritisak na konkurente. Ako Tesla stvarno može isporučivati Semi po ovim brojkama i u većem volumenu, proizvođači koji nude električne Class 8 tegljače po 350.000 do 450.000 dolara morat će smisliti odgovor. To može ubrzati spuštanje cijena, agresivnije poticaje, nove modele financiranja ili paketiranja punjenja i servisa u jednu pretplatu, sve ono što smo već vidjeli u osobnim EV-ima, samo sada u kamionskom svijetu.

Druga velika posljedica je infrastruktura. Tesla uz Semi gura priču o vrlo snažnom punjenju, ali takva punjenja traže ozbiljnu mrežu, priključke i planiranje depoa. U prijevodu, prijevoznik ne kupuje samo kamion, nego ulazi u projekt struje, priključne snage i logistike punjenja. To znači da će širenje ovakvih tegljača ići najbrže ondje gdje je lakše dobiti snažne priključke, gdje postoje poticaji i gdje rute imaju smislen raspored stajanja.

Za Europu, čak i ako Semi ovdje neće baš do sutra biti na cesti, priča je važna jer se sve više gleda na elektrifikaciju regionalnog prijevoza, posebno oko gradova i logističkih čvorišta. Ako se u SAD-u pokaže da električni tegljač može raditi posao uz prihvatljiv trošak, to povećava pritisak da se sličan model brže preslika i na EU tržište, a proizvođači i dobavljači baterija dobit će još jači signal da se isplati gurati brže punjenje, učinkovitost i dugotrajnost.

Ukratko, 290.000 dolara zvuči kao šok, ali ova brojka zapravo otvara novu fazu priče: prestaje nagađanje i kreće prava matematika flota. Sad je ključno pitanje koliko Tesla stvarno može proizvesti, kada i u kojim količinama, jer bez volumen proizvodnje i stabilne servisne podrške nijedna cijena ne znači puno.

