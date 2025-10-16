Obavijesti

Tech

Komentari 0
NA POPUSTU

Novi Borderlands 4 već je na sniženju - što kažu brojke

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Novi Borderlands 4 već je na sniženju - što kažu brojke
Foto: Steam/Gearbox

Mjesec dana nakon izlaska, Borderlands 4 je već dobio popust na Steamu od 20 posto. Brzo sniženje otvara pitanje prodaje i ranog odjeka, pogotovo kad se usporedi s rekordnim startom Borderlandsa 3. U nastavku su ključne brojke i kontekst koji objašnjavaju zašto je popust stigao tako rano.

Borderlands 4 je na Steamu snižen 20 posto na sva izdanja igre, s ponudom koja traje do 20. listopada 2025. Vijest je odjeknula jer je ranije iz Gearboxa dolazila poruka da “velikih” sniženja godinama neće biti, a ovo je stiglo već nakon prvog mjeseca prodaje. Mediji bilježe i da su PC recenzije na Steamu miješane zbog trzanja i tehničkih problema, pa popust izgleda kao način da se privuku skeptici. 

Pogledajte kako izgleda gameplay za Borderlands 4:

GTA LEGENDA 'Trevora' nije briga za GTA 6
'Trevora' nije briga za GTA 6

Što se prodaje tiče, rani prag je solidan, ali slabiji od trojke. Borderlands 4 je prema izvješćima dosegnuo oko 2,5 milijuna igrača u prvih desetak dana, dok je Borderlands 3 2019. prodao 5 milijuna primjeraka već u prvih pet dana. Dakle, četvorka je startala dobro, ali ne i na razini prethodnika, što donekle objašnjava brzi marketing potez s popustom. 

GAMING KONKURENCIJA Black Ops 6 je besplatan tjedan dana, 'slučajno' baš u vrijeme izlaska novog Battlefielda 6
Black Ops 6 je besplatan tjedan dana, 'slučajno' baš u vrijeme izlaska novog Battlefielda 6

Unatoč spomenutim tehničkim boljkama na PC-u, Gearbox i 2K guraju plan post-launch podrške, a vodstvo studija očekuje da će četvorka pogurati serijal preko 100 milijuna prodanih kopija ukupno. Ako zakrpe brzo poprave performanse, popust može proširiti bazu igrača i potaknuti preporuke, što je ključno za looter-shooter koji živi od aktivne zajednice. U praksi, sada je dobar trenutak za ulazak ako ste čekali nižu cijenu, a za usporedbu s trojkom vrijedi imati na umu da je ona imala nesvakidašnje jak rekordni start.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SENZACIONALNO Jedan bubreg za sve! Otkrili su kako 'brisati' krvne grupe, rezultati su čudo!
NEVJEROJATNO OTKRIĆE

SENZACIONALNO Jedan bubreg za sve! Otkrili su kako 'brisati' krvne grupe, rezultati su čudo!

Revolucija u transplantaciji! Znanstvenici razvili metodu koja bubrege čini univerzalnim za sve krvne grupe. Hoće li ovo skratiti liste čekanja i spasiti tisuće života?
Robotaksiji stižu i na europske ulice, Waymo kreće u Londonu
WAYMO STIŽE 2026.

Robotaksiji stižu i na europske ulice, Waymo kreće u Londonu

Prema priopćenju Waymoa, testne vožnje u Londonu započet će u nadolazećim mjesecima, ali uz prisustvo obučenih sigurnosnih stručnjaka za volanom. Tvrtka planira pokrenuti komercijalnu uslugu 2026. godine
YouTube vam izgleda čudno? Niste jedini, evo zašto su odlučili izgledati kao Apple
VELIKI REDIZAJN

YouTube vam izgleda čudno? Niste jedini, evo zašto su odlučili izgledati kao Apple

Novi izgled donosi čišće sučelje i modernizirane ikone koje zaklanjaju manje sadržaja, čime se naglašava sam video. Osim toga, funkcija dvostrukog dodira za preskakanje naprijed ili natrag dobila je suptilniji i moderniji prikaz.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025