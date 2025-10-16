Novi Borderlands 4 već je na sniženju - što kažu brojke

Borderlands 4 je na Steamu snižen 20 posto na sva izdanja igre, s ponudom koja traje do 20. listopada 2025. Vijest je odjeknula jer je ranije iz Gearboxa dolazila poruka da “velikih” sniženja godinama neće biti, a ovo je stiglo već nakon prvog mjeseca prodaje. Mediji bilježe i da su PC recenzije na Steamu miješane zbog trzanja i tehničkih problema, pa popust izgleda kao način da se privuku skeptici.

Pogledajte kako izgleda gameplay za Borderlands 4:

Što se prodaje tiče, rani prag je solidan, ali slabiji od trojke. Borderlands 4 je prema izvješćima dosegnuo oko 2,5 milijuna igrača u prvih desetak dana, dok je Borderlands 3 2019. prodao 5 milijuna primjeraka već u prvih pet dana. Dakle, četvorka je startala dobro, ali ne i na razini prethodnika, što donekle objašnjava brzi marketing potez s popustom.

Unatoč spomenutim tehničkim boljkama na PC-u, Gearbox i 2K guraju plan post-launch podrške, a vodstvo studija očekuje da će četvorka pogurati serijal preko 100 milijuna prodanih kopija ukupno. Ako zakrpe brzo poprave performanse, popust može proširiti bazu igrača i potaknuti preporuke, što je ključno za looter-shooter koji živi od aktivne zajednice. U praksi, sada je dobar trenutak za ulazak ako ste čekali nižu cijenu, a za usporedbu s trojkom vrijedi imati na umu da je ona imala nesvakidašnje jak rekordni start.