Novi gaf: Podaci tisuće FIFA igrača procurili na internetu

Podaci tisuće profesionalnih FIFA igrača, što onih aktivnih na eSportskoj sceni, što streamera, procurili su na internetu.

Ova masovna povreda privatnosti dogodila se kao rezultat sigurnosnih propusta stranice za registracije za FIFA 20 Global Series, službenu globalnu ligu novoizašle igre koja služi i kao kvalifikacijski turnir za FIFA 20 svjetsko prvenstvo koje će se održati sljedeće godine.

Brojni igrači koji su se prijavili na natjecanje sada javljaju kako su po registraciji počeli dobivati podatke za prijavu na stranice EA Sportsa; problema ne bi bilo da su te informacije bile njihove. Umjesto toga, vidno pokvareni sustav prijava krenuo je raspačavati tuđe detalje profila, uključujući email adrese i rođendane, odnosno identificirajuće podatke, javljaju pojedinci zahvaćeni ovim nesvakidašnjim lapsusom.

Tako npr profesionalni brazilski FIFA igrač Bruno javlja kako je zaprimio osobne podatke Joeyja Calabra, američkog rivala koji trenutačno brani boje Ajaxove eSportske momčadi.

Iz EA Sportsa za sada su samo poručili kako istražuju "potencijalne probleme" s prijavama, a iako to nije službeno potvrđeno, očito je kako su registracije u međuvremenu obustavljene.

