Obavijesti

Tech

Komentari 0
IŠČEKUJEMO VALVEOVO ČUDO

Novi Steam Controller napokon je dobio cijenu i datum izlaska

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Steam

Novi Steam Controller stiže 4. svibnja po cijeni 99 eura! S baterijom za 35 sati igre, magnetskim palicama i haptičkim motorima, kompatibilan je sa svim Steam uređajima i VR-om.

Nakon što je Valve u studenom predstavio novu generaciju hardvera, tvrtka je sada napokon otkrila ključne detalje o svom novom kontroleru. Dugo očekivani nasljednik originalnog Steam Controllera dobio je službeni datum izlaska i cijenu.

Cijena i dostupnost

Novi Steam Controller bit će dostupan od četvrtog svibnja po cijeni od 99 eura, prema objavi tvrtke. Prodavat će se izravno putem platforme Steam.

Kontroler dolazi s baterijom od 8,39 Wh koja bi trebala osigurati više od 35 sati korištenja s jednim punjenjem. Opremljen je magnetskim palicama (thumbsticks) i kompletnim setom tipki kako bi bio kompatibilan s cjelokupnom bibliotekom igara na Steamu. Za realističniji doživljaj brinu se četiri haptička motora koja omogućuju vibracije visoke definicije.

U paketu dolazi i Steam Controller Puck, uređaj koji omogućuje bežično povezivanje niske latencije i jednostavno magnetsko punjenje. Ipak, korištenje Pucka nije obavezno jer se kontroler može povezati i putem Bluetootha ili USB kabela.

OD RJEŠAVANJA PROBLEMA DO MONOPOLA Steam imperij: Priča o usponu jedne platforme koja kontrolira kompletnu gaming industriju
Steam imperij: Priča o usponu jedne platforme koja kontrolira kompletnu gaming industriju
POVRATAK NAKON 13 GODINA SAD JE I SLUŽBENO! Kultni Assassin's Creed Black Flag se vraća, izašao je i prvi trailer
SAD JE I SLUŽBENO! Kultni Assassin's Creed Black Flag se vraća, izašao je i prvi trailer

Kompatibilnost unutar Valveovog ekosustava

Steam Controller radi sa Steam Machine konzolom, računalima s Windows, Mac i Linux operativnim sustavima, kao i s tabletima i pametnim telefonima koji koriste Steam ili aplikaciju Steam Link. Podrška je osigurana i za Steam Deck, bez obzira na to nalazi li se u prijenosnom načinu rada ili je spojen na vanjski zaslon.

Zanimljiva je i integracija s Valveovim VR uređajem. Naime, kamere uređaja Steam Frame mogu pratiti kontroler, što omogućuje igranje klasičnih igara koje nisu namijenjene za VR na virtualnom zaslonu.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
AI data centar u Topuskom? Stručnjak: Znate li koliko to troši energije? Nevjerojatno je
PANTHEON AI

AI data centar u Topuskom? Stručnjak: Znate li koliko to troši energije? Nevjerojatno je

Data centar (podatkovni centar) je velika zgrada puna računala koji pohranjuju i obrađuju podatke, slike, videe, poruke, aplikacije koje se svakodnevno koriste
Ovaj kineski SUV izgleda kao tenk! Grdosija od 3 tone sa 687 ks dođe do stotke za 5 sekundi!
MAJKO MILA

Ovaj kineski SUV izgleda kao tenk! Grdosija od 3 tone sa 687 ks dođe do stotke za 5 sekundi!

Na Međunarodnom sajmu automobila u Pekingu predstavili su više od 1450 vozila. Fokus je bio na EV segmentu. U samo jednoj sali predstavljeno je više električnih modela nego što ih je ukupno na cijelom tržištu SAD-a! Poglede je privlačio i auto koji podsjeća na tenk M817
JAO! Kineski div predstavio aute u hali sa zrcalnim podom. Onda je došla djevojka u haljinici...
ZEZNUTO

JAO! Kineski div predstavio aute u hali sa zrcalnim podom. Onda je došla djevojka u haljinici...

Predstavili smo vam top modele automobila na sajmu u Kini, a ovo su najljepše hostese auto showa. Malo je 'škakljivo' bilo djevojkama u haljinama u hali koju je imao BYD jer je pod bio praktički zrcalo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026