Novi Steam Controller napokon je dobio cijenu i datum izlaska

Nakon što je Valve u studenom predstavio novu generaciju hardvera, tvrtka je sada napokon otkrila ključne detalje o svom novom kontroleru. Dugo očekivani nasljednik originalnog Steam Controllera dobio je službeni datum izlaska i cijenu.

Cijena i dostupnost

Novi Steam Controller bit će dostupan od četvrtog svibnja po cijeni od 99 eura, prema objavi tvrtke. Prodavat će se izravno putem platforme Steam.

Kontroler dolazi s baterijom od 8,39 Wh koja bi trebala osigurati više od 35 sati korištenja s jednim punjenjem. Opremljen je magnetskim palicama (thumbsticks) i kompletnim setom tipki kako bi bio kompatibilan s cjelokupnom bibliotekom igara na Steamu. Za realističniji doživljaj brinu se četiri haptička motora koja omogućuju vibracije visoke definicije.

U paketu dolazi i Steam Controller Puck, uređaj koji omogućuje bežično povezivanje niske latencije i jednostavno magnetsko punjenje. Ipak, korištenje Pucka nije obavezno jer se kontroler može povezati i putem Bluetootha ili USB kabela.

Kompatibilnost unutar Valveovog ekosustava

Steam Controller radi sa Steam Machine konzolom, računalima s Windows, Mac i Linux operativnim sustavima, kao i s tabletima i pametnim telefonima koji koriste Steam ili aplikaciju Steam Link. Podrška je osigurana i za Steam Deck, bez obzira na to nalazi li se u prijenosnom načinu rada ili je spojen na vanjski zaslon.

Zanimljiva je i integracija s Valveovim VR uređajem. Naime, kamere uređaja Steam Frame mogu pratiti kontroler, što omogućuje igranje klasičnih igara koje nisu namijenjene za VR na virtualnom zaslonu.

*uz korištenje AI-ja