SAD JE I SLUŽBENO! Kultni Assassin's Creed Black Flag se vraća, izašao je i prvi trailer

Ubisoft je i službeno potvrdio glasine - stiže "Assassin's Creed Black Flag Resynced", potpuni remake jedne od najomiljenijih igara u serijalu. Svjetska premijera trailera otkrila je da će gusarska avantura kapetana Edwarda Kenwaya ponovno zaploviti 9. srpnja 2026. godine na PlayStation 5, Xbox Series X|S i PC platformama.

Potpuno obnovljen za novu generaciju

Za razliku od prijašnjih reizdanja, "Resynced" nije remaster, već igra iz temelja obnovljena na najnovijoj verziji Ubisoftovog Anvil enginea, istog koji pokreće "Mirage" i nadolazeći "Shadows". Razvoj predvodi Ubisoft Singapore. To donosi golema vizualna poboljšanja, od ray-tracing osvjetljenja i Dolby Atmos zvuka do impresivnog dinamičkog sustava vremena s olujama i valovima koji realistično utječu na plovidbu Karibima.

Najveće promjene dolaze u samom igranju. Borba je redizajnirana da bude brža i fluidnija, s naglaskom na pariranju udaraca koje otvara priliku za strateške eliminacije. Parkour je proširen novim pokretima, a konačno je dodana i mogućnost čučanja bilo gdje za lakše šuljanje. Najvažnije za veterane originala, zloglasne misije praćenja mete su u potpunosti prerađene. Više nema automatskog neuspjeha ako vas neprijatelj uoči; umjesto toga, misija se dinamički nastavlja, primjerice borbom ili potjerom. Unatoč promjenama, developeri naglašavaju da igra ostaje vjerna duhu originala.

​- "Assassin's Creed: Black Flag Resynced" nam je iznimno važan. Zato smo odvojili vrijeme da ga obnovimo s pažnjom kakvu zaslužuje. Ovo ostaje solo avantura vođena pričom i likovima. Nije RPG - izjavio je direktor igre Richard Knight.

Više priče, novih lica i morskih pjesama

Priča je proširena novim sadržajem koji produbljuje Edwardovu avanturu. Dodane su misije koje se bave odnosom Crnobradog i Stedea Bonneta, a originalni scenarist Darby McDevitt napisao je i novu scenu između Edwarda i njegove supruge Caroline. Glumac Matt Ryan ponovno je posudio glas glavnom junaku. Posadu Jackdawa obogatit će tri nova časnika sa svojim misijama, a na brodu ćete moći imati i ljubimca, mačku ili majmuna. Vraćaju se i omiljene morske pjesme (sea shanties), uz nekoliko potpuno novih.

Ipak, remake ne uključuje sve elemente originala. Ubisoft je potvrdio da "Resynced" neće imati multiplayer mod, kao ni popularni DLC "Freedom Cry" koji prati priču Edwardovog prvog časnika Adéwaléa. Odluka je donesena kako bi se tim u potpunosti mogao usredotočiti na pružanje najboljeg mogućeg solo iskustva i obnovu Kenwayeve sage.

*uz korištenje AI-ja