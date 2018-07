Novo priznanje Rimcu: Njegov auto među najvažnijima 2018.

Slavni automobilistički portal TopSpeed objavio je polugodišnji pregled najvažnijih i najzanimljivijih automobila 2018. godine u koji su uvrstili i Rimčev C_Two i tako odali novo priznanje hrvatskom automobilu.

Foto: Elvir Islamović/24sata

U svom komentaru navode kako je C_Two i dalje iznimno napredna električna jurilica koja je sada i dovoljno udobna. Uz brutalne performanse koje su ugurali u auto, on ima i važnije zadatke, a to je da kompanija privuće svjetski interes i Rimčevoj kompaniji osigura nove polove - i da pobijedi Teslin Roadster, piše TopSpeed. Dodaju kako je auto uspio sve to i to u samo par tjedana jer je kompanija rasprodala 150 automobila po prosječnoj cijeni od 2,2 milijuna eura.

Nakon toga uslijedio je i ulazak Porschea u kompaniju koji je postao vlasnik 10 posto Rimac Automobila, a u TopSpeedu zaključuju kako su Hrvati učinili nezamislivo i napravili automobil koji iz temelja mijenja premisu hiperautomobila.

Foto: Rimac automobili

U svoj pregled top automobila još su dodali i Volvo S60, Mercedes AMG GT 4 Door, Aston Martin DBS Superleggera, BMW 8 i Peugeot 508.