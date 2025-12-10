OpenAI tvrdi kako reklame u ChatGPT-u nisu bile reklame

Nakon što je OpenAI proteklog tjedna krenuo testirati tzv. “app suggestions” unutar ChatGPT a, poruke koje izgledaju kao oglasi i iskakale su usred razgovora čak i korisnicima koji imaju skupu Pro pretplatu od 200 dolara mjesečno, morali su iste sada ugasiti zbog velikog nezadovoljstva korisnika.

Sve je krenulo kad su se na društvenim mrežama počeli dijeliti screenshotovi u kojima ChatGPT usred sasvim običnog pitanja, recimo o Windows BitLockeru ili podcastu, odjednom predlaže da “povežete Peloton” ili da kupujete u Targetu. Korisnici su odmah zaključili da je stigla nova faza - oglasi unutar sučelja gdje su do jučer dobivali samo odgovore.

OpenAI službeno kaže da to nisu pravi oglasi, nego testiranje preporuka aplikacija koje rade unutar ChatGPT-a, bez ikakve direktne naplate brendovima. Ideja je, tvrde, da vam asistent usred razgovora predloži aplikaciju koja bi mogla pomoći, primjerice servis za putovanja ili fitness app. Problem je što se preporuke često nisu imale veze s temom razgovora, pa su korisnici to doživjeli kao nasilan product placement.

Posebno ih je naljutilo to što se “kvazi oglasi” pojavljuju i onima koji već plaćaju Plus ili Pro pretplatu, dakle uslugu koju su odabrali upravo da bi dobili mirniji, jači i “čišći” ChatGPT. Mnogi su najavili da će otkazati pretplatu ako se takve poruke nastave, a dio korisnika otvoreno govori da više ne vjeruje da je asistent do kraja “na njihovoj strani”, nego da polako postaje prodajni kanal.

Nakon vala kritika, OpenAI je sada priznao da je stvar loše izvedena. Glavni istraživač Mark Chen rekao je da je “sve što izgleda kao oglas osjetljiva tema” i da su u ovom slučaju “podbacili”, pa su app sugestije zasad potpuno isključili dok ne smisle bolji način i dodaju opciju da ih korisnici ugase. Istovremeno, šef ChatGPT-a Nick Turley i dalje tvrdi da “nema nikakvih aktivnih testova s oglasima” i da su screenshotovi krivo shvaćeni.

Iako OpenAI ponavlja da formalnih oglasa još nema, činjenica da se već testiraju mehanizmi koji izgledaju identično oglasima mnogima je znak u kojem smjeru tvrtka razmišlja, pogotovo uz ogromne troškove održavanja AI infrastrukture. Čak i ako se app sugestije vrate u “pitomijem” obliku, OpenAI će morati jako paziti da ChatGPT ne postane mjesto gdje vas usred razgovora dočekuje mini reklama - posebno ako taj razgovor plaćate iz svog džepa.