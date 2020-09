Osnivač Netflixa: Dugovali smo 50 milijuna dolara, a žena mi je rekla da će ovo biti promašaj

Kada ideš u neku ideju moraš si reći ‘Ja ću biti osoba koja će ovo gurati čak i kada sve ode po krivu’ i vjerujte mi, tada ćete sigurno uspjeti - zaključuje Randolph

<p>S više od 200 milijuna pretplatnika, Netflix je danas najpoznatija streaming platforma na svijetu. Dostupna u skoro svim zemljama svijeta, postao je više od videoteke, a s vlastitom produkcijom filmova i serija, neizostavna je stavka svakog milenijalca. </p><p>Na drugom danu Digital Takeover Summita, <strong>Marc Randolph</strong>, Netflixov suosnivač podijelio je kako je sve nastalo te koji su ključni sastojci da ideja bude uspješna.</p><p>2000. godine Netflix je bio jako mlada i mala kompanija. Imali su 100 zaposlenika i 5 milijuna dolara prihoda, dok su istovremeno imali 50 milijuna dolara duga - firma osuđena na propast.</p><p>- Bili smo u problemu, velikom. Odlučili smo da moramo smisliti strategiju i to brzo. Tako smo došli na ideju da prodamo tvrtku Blockbusteru koji je tada imao 60.000 zaposlenika i 9.000 trgovina - započinje Randolph.</p><p>Dok je Netflix te godine grcao u dugovima, Blockbuster je imao 6 milijardi dolara prihoda.</p><p>- Oni su bili naša slamka spasa. Slali smo im mailove, zvali ih, ali nitko nam na njih nije odgovarao. Jednog smo dana tako moj poslovni partner <strong>Reed Hastings </strong>i ja otišli na ranč na drugi kraj države kako bismo se opustili na nekoliko dana. U tom trenutku zvoni nam mobitel i zovu nas da se sutra nacrtamo u uredu Blockbustera. Nismo dvojili ni trenutka. Unajmili smo privatni avion, sa zadnjim novcima koje smo imali i otišli na sastanak. Kada smo im ispričali našu ideju, svidjela im se, no kada smo za nju tražili 50 milijuna dolara, ismijali su nas i poslali kući. Nikad se nisam osjećao gore. No u tom sam trenutku znao da nas nitko drugi neće spasiti, već ćemo to morati učiniti mi - kaže.</p><p>I zaista, nakon 10 godina rada, uspjeli su, a Blockbuster je proglasio bankrot.</p><p>No kako je sve zapravo počelo?</p><p>- Netflix je bio samo jedna od sedam kompanija koje sam osnovao do sada. Od njih je samo jedna propala, no da me je netko pitao da pokažem koja od njih će to biti, ne bih mogao - kaže.</p><p>No ono što je Randolph naučio o pokretanju biznisa je sljedeće:</p><p>Da bi pokrenuo dobar biznis, ne moraš biti u Silicijskoj dolini. </p><p>- Radim sa firmama i start-upovima iz cijelog svijeta. Kroz to sam naučio da dobre ideje dolaze iz svakog dijela ove kugle. Ne moraš biti čak ni obrazovan, neki od najboljih poduzetnika koje znam nemaju završen fakultet. Danas, s mogućnosti učenja na toliko različitih načina i platformi, moguće je sve. Da uspiješ čak ne moraš biti ni jako pametan, a niti imati dobru ideju - kaže. </p><p>Za uspjeh, kaže Randolph, potrebne su samo dvije stvari.</p><p>- Prva je tolerancija na rizik, i to onu vrstu rizika da se uputiš na put za koji ne znaš gdje će te odvesti. A druga je imati ideju. Ona ne mora biti nova i originalna, a ne mora biti ni dobra, jer što zapravo znači imati dobru ideju? - kaže.<br/> <br/> Kada je prvi put svojoj ženi ispričao za Netflix, rekla mu je da je ideja apsolutni promašaj.</p><p>- Svi smo mi imali takve situacije gdje si uzbuđen ispričati ideju drugim ljudima oko sebe, a oni ti nađu 1000 stvari zbog kojih ona neće uspjeti. No zapravo, nitko ništa ne zna dok ideja ne krene. Možeš imati najbolji poslovni plan i ne uspjeti, a možeš i krenuti glavom kroz zid i zaraditi milijune. Nitko od nas točno ne zna koja će ideja uspjeti i zašto - objašnjava.</p><p>Dakle, treba riskirati.</p><p>- Vjerujte mi, više ćete naučiti u pet minuta rada, nego u šest mjeseci planiranja - kaže.</p><p>No, odakle dobiti dobru ideju?</p><p>- Ono što sam shvatio kroz sve godine iskustva jest da treba naći problem. I to neki problem koji je svakodnevan, kojim se stalno okruženi i koji vidite. A onda za njega pronaći rješenje. Nemojte misliti da će vam ideja samo pasti na um. Dobru ideju morate mozgati, o njoj razmišljati. Tako da potražite ono čime ste okruženi i tamo pronađite ideju - kaže.<br/> <br/> Ideju za Netflix razvili su vozeći se u autu, ali su o njoj razmišljali gotovo šest mjeseci.</p><p>- Imali smo šest mjeseci za smisliti što ćemo sa svojim životima. Radili smo u jednoj digitalnoj firmi, i svaki dan na putu do posla i putu doma mozgali ideje. Bilo ih je toliko loših. No u jednom trenutku smo se dosjetili da bismo mogli iznajmljivati filmove poštom. Tada su još postojale video kazete, no nekoliko mjeseci kasnije pojavio se DVD. I znali smo da imamo uspjeh - kaže.</p><p>Reed je tada Randolphu napisao ček na 2 milijuna dolara i nastao je posao te davne 1998. godine.</p><p>- Ispočetka smo prodavali i iznajmljivali DVD-e, no kasnije smo zaključili da ih puno više prodajemo no iznajmljujemo i to nismo htjeli nastaviti. Shvatili smo da bi nas Amazon, a potom i Target i Walmart brzo prestigli, tako da smo kupcima odlučili ponuditi nešto što kod njih neće moći dobiti. Tako smo odustali od prodaje DVD-a i samo ih iznajmljivali - priča.</p><p>Nakon dugog razmišljanja, shvatili su na koji bi način mogli postići uspjeh.</p><p>- Firmu smo tada odlučili u potpunosti promijeniti. Nismo više imali zakasnine, već smo dopuštali ljudima da kod sebe drže filmove do kad god ih žele gledati. Podigli smo stranicu i na njoj su nam ljudi mogli pisati koje filmove žele gledati kako bismo mi znali unaprijed i najvažnije, uveli smo mjesečnu pretplatu. To je bio game changer - kaže.</p><p>- Digli smo stranicu i u prvom danu imali smo 200 pretplatnika. Nisam mogao vjerovati svojim očima - kaže.</p><p>U tom su trenutku znali da su prestali biti startup i da su postali prava kompanija. </p><p>- Kada me netko pita jesam li ponosan, kažem da jesam, no ne znam točno na što. Na kompaniju, na sebe ili na svoj preveliki optimizam? Ne znam - kaže.</p><p>Njih su dvojica u šest mjeseci prošli skoro 100 ideja, no samo je jedna bila uspješna. </p><p>- To me dovodi do treće i najvažnije stvari koja je potrebna za uspjeh. Moraš imati samopouzdanja i volju za nastaviti naprijed čak i kada sve ide protiv tebe. Kada ideš u neku ideju moraš si reći ‘Ja ću biti osoba koja će ovo gurati čak i kada sve ode po krivu’ i vjerujte mi, tada ćete sigurno uspjeti - zaključuje.</p><p><em>Ove godine Digital Takeover bio je zamišljen kao veliki dvodnevni summit na Zagrebačkom velesajmu, prvi put s atraktivnim Expo izložbenim programom i brojnim premijerama najsuvremenijih proizvoda i tehnologija. 