Futurologinja hrane: 'Moći ćemo jesti pribor za jelo, a mladi će radije piti vodu nego alkohol'

<p>Doktorica <strong>Morgaine Gaye </strong>futurologinja je hrane. Na Digital Takeoveru dala je uvid u trendove budućnosti te način živlota koji nas čeka i koji je već nagovijestila karantena uzrokovane korona virusom.</p><p>Futurologija hrane je znanost i umjetnost koja analizira trendove hrane s uvidom u geopolitiku, ekologiju, modu, dizajn i ljudsko ponašanje. </p><p>Prema Gaye, postoji nekoliko trendova budućnosti, od kojih je glavni preživljavanje. </p><p>- Voda, zrak, i zaštitna odjeća će nam pokazati što i kako možemo u budućnosti. Bit će jako bitno što možemo ponijeti sa sobom i konzumirati da nam daje mnogo energije. Isto je s odjećom koja mora biti multifunkcionalna te će biti bitno da ju nitko prije nas nije dirao jer će u sebi imati dijelove koji će nam koristiti da nas zaštite od bakterija i virusa - započela je.</p><p>Inovacijom 21. stoljeća smatra zrak, koji će biti primjenjiv na svim razinama potrebnim za funkcioniranje ljudi, no pogotovo na razini hrane.</p><p>- Zrakom možemo promijeniti teksturu hrane. Zrak je prije svega besplatna sirovina, koju već sada industrije koriste kako bi recimo napuhali vrećicu čipsa da izgleda puno veće no što jest. No u budućnost ćemo moći promijeniti cijelu teksturu hrane. Primjerice, avokado mnogi ne vole jesti jer je sluzav, no ako ga obradimo zrakom, postat će hrskav i više će ga ljudi jesi - kaže.<br/> <br/> Osim toga, u dizajniranju hrane, veliku će ulogu imati i 3D printanje.<br/> <br/> - Ljudi po prirodi vole jesti i imati puna usta hrane. Tako će brendovi moći napraviti hranu zamjenjivu 3D printanjem, gdje ćemo imati doživljaj da jedemo puno, no zapravo ćemo jesti manje, što će nam odgovarati - kaže.<br/> Takvo razmišljanje odrazit će se i na jednokratnu ambalažu.<br/> <br/> - Već sada postoje tehnike kojima vodu pakiramo u jestiva pakiranja ili ona koja se mogu kompostirati, tako da uopće ne koristimo plastiku. Tu su i vilice, noževi, tanjuri,.. pribor koji se može pojesti te će to dati jednu novu dimenziju hrani i načinu na koji joj pristupamo - objašnjava Gaye.</p><p>Osim toga, porast će i naša fascinacija vodom. </p><p>- Vode, one čiste, nezagađene ima jako malo već sada. Ljudska fascinacija njome će porasti do te mjere da mladi neće više piti toliko alkohola, već će se za Božić darivati velikim lijepim bocama vode, koje garantiraju svoju čistoću - kaže.</p><p><br/> Osim preživljavanja, drugi je trend eko futurizam. </p><p>- Generacija Z jako je fokusirana na prirodu i na njenu dobrobit. Vidjeli smo i sami koliko se planet oporavio dok smo bili u karanteni. Samim time ljudi su vidjeli da žele biti bliže prirodi, da žele suživot s njom i to će nam u budućnosti postati jako važno - kaže.<br/> <br/> Paralelu povlači i s modnom industrijom. </p><p>- Mnogi brendovi počeli su se fokusirati na održivost, na načine na koje proizvode odjeću i materijale. Priroda postaje sve važnija i osviještenost o njoj. Tako recimo jedna od sirovina iz koje ćemo moći raditi materijale jest gljiva. Savršena je jer joj treba mračno i vlažno mjesto za rast, a u isto vrijeme primjenjiva je kao hrana i kao materijal - objašnjava.<br/> <br/> 3D printanje važno je i kod ovog trenda, jer budući da će ljudi htjeti suživot s prirodom, željet će graditi kuće bliže šumama, livadama i lijepim mjestima te raditi vrtove, a to će se moći jedino ako koristimo tehnologiju.</p><p>Treći trend je ljudskost koja je postala jako važna za vrijeme karantene.</p><p>- Želimo se osjećati lijepo u vezi nas i planeta, a taj osjećaj želimo podijeliti. Važno je postati dobar sam prema sebi i prema drugima, a to će nam postati važno i kod brendova koje koristimo. Više neće biti važno da su oni najbolji u nečemu, već da šire dobrotu - objašnjava.<br/> <br/> Četvrti trend je zaigranost.<br/> <br/> - Postalo je važno da mi budemo dobro čak i ako nismo savršeni. Želimo biti stvarni, a u tome se želimo ostvariti i napraviti komfor. Želimo ostati zaigrani i iznjedriti iz sebe kreativnost. Bit će nam važno da u budućnosti imamo hranu koja je raznih oblika i boja i to će biti ono što će nas njoj privlačiti - kaže.</p><p><br/> <br/> Transformacija kao peti trend postala je važna za vrijeme karantene. </p><p>- Vidimo kako se svijet mijenja pred našim očima i moramo mu se moći prilagoditi. Države će padati, ekonomija se mijenjati, a događat će se i velike ekološke katastrofe. Neizvjesnost budućnosti pogurala nas je da se vratimo sami sebi, meditaciji i jogi. Želimo se u neizvjesnosti osjećati dobro, a samim time i jesti hranu zbog koje se osjećamo dobro, tako da ćemo ju pomnije birati - kaže.</p><p>Zadnji trend budućnosti koje ističe doktorica jest jednostavnost.<br/> <br/> - Pojednostavit ćemo sebe i svoj život jer ćemo shvatiti da nam ne trebaju materijalne stvari da se osjećamo sretnima. Radit ćemo kvalitetnu i multifunkcionalnu odjeću, obuću, kuće... A shvatit ćemo da je to važno i kod hrane. Bitno je da je jednostavno, brzo i da nama daje osjećaj zadovoljstva - objašnjava.</p><p>Na kraju dana bitno je da se mi osjećamo dobro.</p><p>- Željet ćemo se osjećati ispunjenima, brinuti o nama i pronaći ono dobro u svakome danu. Vratit ćemo se sami sebi i svojim korijenima i uvidjeti ono što je zaista važno - zaključuje.</p><p><em>Ove godine Digital Takeover bio je zamišljen kao veliki dvodnevni summit na Zagrebačkom velesajmu, prvi put s atraktivnim Expo izložbenim programom i brojnim premijerama najsuvremenijih proizvoda i tehnologija. 