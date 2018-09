Ostavke osnivača Instagrama: Facebook im je ubio slobodu?

Kevin Systrom i Mike Krieger šokirali su u ponedjeljak tehnološki svijet objavom da napuštaju Instagram, kompaniju koju su zajednički osnovali prije osam godina, a koju je dvije godine potom kupio Facebook za milijardu dolara.

Direktor kompanije Systrom je kratko objavio da odlaze kako bi istražili 'vlastitu kreativnost i znatiželju', što očito nisu mogli u kompaniji koja sada ima više od milijarde korisnika. Kako prenosi BBC, odlazak iz kompanije stigao je u vrijeme rastućih napetosti između osnivača Instagrama i vodstva gazdi iz Facebooka.

Kako se navodi, Instagramu je popularnost u posljednje vrijeme eksplodirala, dok Facebooku relativno stagnira, pa je to dovelo do toga da Facebook stvara sve veći pritisak kako bi se izvukao novac dodavanjem novih mogućnosti. Upravo je to, smatraju mnogi, išlo protiv prvotnog fokusa Instagrama koji je bio usmjeren na jednostavnost.

- Spremni smo za naše novo poglavlje. Izgradnja novih stvari traži da se vratimo korak nazad, shvatimo što nas nadahnjuje i to uskladimo s onime što svijet treba; to je ono što planiramo učiniti - napisao je Systrom u priopćenju. Zuckerberg je dodao kako je u radu s dvojcem naučio puno i da je uživao u tome te da se raduje njihovom sljedećem pothvatu.

No, kako prenosi TechCrunch, upravo je Zuckerbergov 'untarnji krug' zaslužan za odlazak ovog dvojca. Napetosti u kompaniji su se gomilale jer je Instagramu obećana neovisnost, a ove godine im je stigao Adam Mosseri, jedan od najbližih Zuckerbergovih ljudi, koji se nije slagao sa Systromom.