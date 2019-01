Otključavanje telefona licem i nije baš sigurno kao što se čini

Sigurnost mobilnih uređaja sve nam je važnija u današnje vrijeme, osobito jer su u tim mobitelima cijeli naši životi. Od društvenih mreža, privatnih poruka i bankovnih podataka, sve nam je danas udaljeno jedan dodir prsta. Upravo taj dodir prsta ili PIN je jedna od najčešćih metoda zaštite koju su mnogi od nas koristili.

Međutim, otključavanje uređaja skeniranjem lica je također sve češće i na najjeftinijim uređajima, ali i na onim top modelima. Jasno je i zašto nam se sviđa, jednostavno podignete uređaj, telefon vas prepozna i otključa se. No, pitanje je koliko je takva zaštita sigurna.

Nizozemska udruga za zaštitu potrošača istražila je koliko su ta skeniranja lica ili šarenica učinkovita te može li ih se prevariti skeniranjem šarenice, prenosi Mashable.

Isprobali su 110 telefona i otkrili da se njih 42 otključalo s kvalitetnim portretom vlasnika telefona, a pritom se misli na fotografiju u visokoj rezoluciji. No kod ovih 42 uređaja treba istaknuti i da se veći broj ponavlja u različitim varijantama i tržištima. Nekoliko uređaja se otključalo s fotografijom, ali im se može postrožiti sustav.

Alcatel 1X

Asus Zenfone 5 Lite 64 GB

Asus Zenfone 5, ZE620KL (64 GB)

BlackBerry Key2

BlackBerry Key2 (US version)

BQ Aquaris X2

BQ Aquaris X2 Pro

General Mobile GM8

HTC U11 +

Huawei P20 (EML - L29)

Huawei P20 Lite

Huawei P20 Pro (CLT - L29)

Lenovo Motorola Moto E5

Lenovo Motorola Moto E5 (BR version)

Lenovo Motorola Moto E5 Plus (BR version)

Lenovo Motorola Moto G6 Play

LG K9 (LM-X210EMW)

LG Q6 Alpha (LG-M700n)

Motorola Moto G6 Play (BR version)

Motorola One

Nokia 3.1

Nokia 3.1 (US version)

Nokia 7.1

Oukitel VU

Samsung Galaxy A7 (2018)

Samsung Galaxy A8 (32GB) (SM-A530F / DS

Samsung Galaxy A8 (64 GB)

Samsung Galaxy A8 + (SM-A730F)

Samsung Galaxy J8 Brasil

Sony Xperia L2 (H3311)

Sony Xperia L2 (H3321)

Sony Xperia XZ2 (H8216)

Sony Xperia XZ2 (US version)

Sony Xperia XZ2 Compact (H8314)

Sony Xperia XZ2 Compact (US version)

Sony Xperia XZ2 Compact Dual SIM (H8324)

Sony Xperia XZ2 Dual SIM (H8266)

Sony Xperia XZ2 Premium (US version)

Sony Xperia XZ3

Vodafone Smart N9

Xiaomi Mi A2

Xiaomi Mi A2 (32GB)

Što se tiče modela koji su prošli test, odnosno nije ih se moglo otključati fotografijom treba istaknuti da se tu radi o najnovijim modelima telefona. Noviji sustavi sigurnosti i kvalitetnije prednje kamere i senzori kao na uređajima iz Applea ili Huaweija znače i veću sigurnost za korisnike.

Alcatel 3V (5099D)

Alcatel 5

Apple iPhone XR (128 GB)

Apple iPhone XR (256 GB)

Apple iPhone XR (64 GB)

Apple iPhone XS (256GB)

Apple iPhone XS (512GB)

Apple iPhone XS (64GB)

Apple iPhone XS Max (256GB)

Apple iPhone XS Max (512GB)

Apple iPhone XS Max (64GB)

Asus Zenfone Max Plus (ZB570TL)

Honor 10

Honor 7C

Honor 8X

Honor View 10

HTC U12 + (EU version)

HTC U12 + (US version) Huawei P Smart +

Huawei Y6 (2018) (ATU-L21)

Huawei Y7 (2018)

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Lite

Huawei Mate 20 Pro

Lenovo Motorola Moto G6 (32GB)

Lenovo Motorola Moto G6 (64GB)

Lenovo Motorola Moto G6 (US version)

Lenovo Motorola Moto G6 Plus

Lenovo Motorola Moto Z3 .US version

Lenovo Motorola Moto Z3 Play

Lenovo Motorola Moto Z3 Play .US version

Motorola Moto G6 (BR version)

Motorola Moto G6 Plus (BR version)

One Plus 5T

OnePlus 6 (128GB)

OnePlus 6 (256GB)

OnePlus 6 (64GB)

OnePlus 6 (US version) (64 GB)

Oppo Find X

Samsung Galaxy A6 (32GB)

Samsung Galaxy A6 + (32GB)

Samsung Galaxy A6 + (64 GB)

Samsung Galaxy A9 (2018)

Samsung Galaxy J6 (2018)

Samsung Galaxy Note 9 (128 GB) (EU version)

Samsung Galaxy Note 9 (128 GB) Dual SIM (BR version)

Samsung Galaxy Note 9 (128 GB) Single SIM (EU version)

Samsung Galaxy Note 9 SM-N960U1 (US version)

Samsung Galaxy S9 (SM-G960F / DS)

Samsung Galaxy S9 SM-G960U1 (US model)

Samsung Galaxy S9 256GB

Samsung Galaxy S9 dual (128GB)

Samsung Galaxy S9 + (SM-G965F / DS)

Samsung Galaxy S9 + 256GB

Samsung Galaxy S9 + dual (128GB)

Samsung Galaxy S9 + Single SIM

Samsung Galaxy S9 + SM-G965U1 (US model)

WIKO View 2