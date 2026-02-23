Obavijesti

SKANDINAVCI LUDI ZA STRUJOM

Ovako je izgledao udio EV-a u prodaji po Europi na kraju 2025.

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Canva

Pred kraj 2025. razlika između europskih tržišta električnih auta postala je brutalno vidljiva. EU kao cjelina je u 2025. imala 17,4% udjela baterijskih električnih auta u novim registracijama, a evo kako stoje pojedine zemlje.

U prosincu 2025., Norveška je bila na 98% udjela električnih u prodaji novih auta, a Danska na 81%. Iza njih dolaze Nizozemska s 64%, Irska s 62% i Island s 58%, dok je Finska na 53%. U sredini ljestvice su Švedska 43%, Belgija 39%, Luksemburg 36% i Ujedinjeno Kraljevstvo te Švicarska po 32%.

Zanimljivo je da se na vrhu ljestvice radi o tržištima gdje su poticaji, porezi i infrastruktura godinama posloženi tako da električni auto bude ‘normalan’ izbor, a ne egzotika. Danska je dobar primjer koliko se stvari mogu brzo preokrenuti: Europski observatorij alternativnih goriva navodi da je u prosincu 2025. čak 80,95% svih novoregistriranih osobnih auta u Danskoj bilo potpuno električno (BEV), uz dodatnih 2,27% plug in hibrida.

Na drugom kraju spektra, Hrvatska je na listi za prosinac 2025. na 5%, uz više zemalja istočne i jugoistočne Europe koje su na 6% ili niže. To se dobro uklapa u širu sliku, jer unatoč dobrim brojkama na sjeveru,  EU je u cijeloj 2025. došla do 17,4% udjela BEV-a, ali prosjek skriva velike razlike po državama i po mjesecima. International Council on Clean Transportation u svom praćenju tržišta navodi da je prosinac 2025. u Europi bio rekordno jak, s oko 25% udjela BEV-a u novim registracijama, što objašnjava zašto ‘kraj godine’ često izgleda bolje od godišnjeg prosjeka.

Važno je i da ovakve tablice treba čitati pažljivo, pošto neke statistike pod ‘electric’ misle samo na baterijske električne aute, a neke ubrajaju i plug in hibride.Ovdje se radi isključivo o udjelima električnih automobila, ali bez dodatnog razlaganja radi li se o plug inima, hibridima, ili čistoj struji. U svakom slučaju, jasno je kako dio Europe je već praktički prešao na struju, dio je u snažnom ubrzanju, a dio tek hvata ritam.

