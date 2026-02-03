Obavijesti

Tech

Komentari 0
VELIKI UDARAC ZA PRIVATNOST

WhatsApp pod istragom: Može li Meta čitati vaše poruke?

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
WhatsApp pod istragom: Može li Meta čitati vaše poruke?
Foto: Canva

Američke vlasti navodno istražuju tvrdnje iz nove tužbe prema kojima Meta može pristupiti porukama u WhatsAppu unatoč end to end enkripciji. Meta sve odbacuje i tvrdi da su optužbe netočne i motivirane drugim interesima.

Admiral

Američke vlasti navodno su istraživale tvrdnje da Meta može doći do sadržaja WhatsApp poruka koje bi trebale biti zaštićene end to end enkripcijom, objavio je The Guardian. U fokusu je tužba podnesena u SAD-u u kojoj se tvrdi da Meta i WhatsApp ‘pohranjuju, analiziraju i mogu pristupiti’ sadržaju komunikacije korisnika, a ne samo metapodacima poput vremena i učestalosti poruka.

Prema navodima iz medijskih izvještaja, tužbu je podnio odvjetnički ured Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, a spominju se i zviždači iz više zemalja, bez javno potvrđenih identiteta i vjerodostojnosti. Bloomberg je ranije naveo da su među tužiteljima osobe iz više država, što se tumači kao pokušaj da se priča prikaže kao globalni problem privatnosti, ne samo američki spor.

OGROMAN ZAOKRET Želiš bolje opcije? Plati! Meta testira premium pretplate za Fejs, WhatsApp i Instagram
Želiš bolje opcije? Plati! Meta testira premium pretplate za Fejs, WhatsApp i Instagram
UPOZORENJE Širi se nova prijevarna poruka na WhatsAppu, ne nasjedajte: 'Jedan klik i hakirali su me'
Širi se nova prijevarna poruka na WhatsAppu, ne nasjedajte: 'Jedan klik i hakirali su me'

Meta je optužbe odbacila i poručila da su tvrdnje lažne i politički motivirane. U istom kontekstu spominje se i njihova tvrdnja da je tužba povezana s paralelnim potezima oko NSO Groupa, tvrtke poznate po spywareu Pegasus, s kojom Meta i WhatsApp već godinama vode sudske bitke.

Dio stručnjaka je skeptičan prema ideji da bi WhatsApp mogao potajno čitati individualne end to end poruke ‘bez traga’, jer bi takav mehanizam, tvrde, vrlo teško prošao neopaženo u internim i vanjskim provjerama. No, rasprava je otvorila i širu temu, jer čak i ako je sadržaj poruka šifriran, platforma i dalje može prikupljati metapodatke, a postoje i situacije izvan samog chata koje mogu utjecati na privatnost, primjerice sigurnosne kopije i prijave sadržaja.

DIGITALNA NEOVISNOST FOTO Alternativa za Big Tech - Evo gdje možemo manje ovisiti o američkim servisima
FOTO Alternativa za Big Tech - Evo gdje možemo manje ovisiti o američkim servisima
GUBITAK OD 77 MILIJARDI DOLARA Meta gasi san o metaverzumu: Više od 1500 ljudi dobilo otkaz
Meta gasi san o metaverzumu: Više od 1500 ljudi dobilo otkaz

Za vas kao korisnike najvažnije je da ovo zasad nisu sudski utvrđene činjenice, nego navodi iz tužbe i medijska izvješća o provjerama.  Ako želite praktično smanjiti rizik bez obzira na ishod priče, provjerite imate li uključenu end to end šifriranu sigurnosnu kopiju chata, uključite verifikaciju u dva koraka, pregledajte ‘Linked devices’ i zaključajte aplikaciju PIN-om ili biometrijom. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Država prodaje aute: Od Opela za 200 € do moćnog Mercedesa
RASPRODAJA VOZILA

Država prodaje aute: Od Opela za 200 € do moćnog Mercedesa

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je javni poziv za kupnju 51 vozila u vlasništvu Republike Hrvatske. Rok za predaju ponuda je 6. ožujka 2026. do 10:00 sati, a javno otvaranje ponuda isti je dan u 11:30 u garaži Ministarstva u Novskoj ulici u Zagrebu. Vozila se mogu pogledati 16. veljače 2026., dio u garaži Ministarstva, a dio na parkingu zgrade Vjesnika
Nevjerojatno otkriće u svemiru: Ovo je dokaz da temelji za život počinju prije formiranja zvijezda
IMPRESIVNO

Nevjerojatno otkriće u svemiru: Ovo je dokaz da temelji za život počinju prije formiranja zvijezda

Otkrivena najveća sumporna molekula u svemiru! Znanstvenici pronašli C₆H₆S u oblaku bez zvijezda, otkrivajući kemijski most prema životu na Zemlji
VIDEO Budućnost nastaje u Hrvatskoj: 'Ovim robotima dat ćemo dobroćudnu dušu'
ABYSALTO AI

VIDEO Budućnost nastaje u Hrvatskoj: 'Ovim robotima dat ćemo dobroćudnu dušu'

Nije riječ o igračkama ili marketinškim maskotama, već o sofisticiranim razvojnim platformama na kojima će tim od dvadesetak domaćih inženjera i analitičara stvarati softver budućnosti.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026