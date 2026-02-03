WhatsApp pod istragom: Može li Meta čitati vaše poruke?

Američke vlasti navodno su istraživale tvrdnje da Meta može doći do sadržaja WhatsApp poruka koje bi trebale biti zaštićene end to end enkripcijom, objavio je The Guardian. U fokusu je tužba podnesena u SAD-u u kojoj se tvrdi da Meta i WhatsApp ‘pohranjuju, analiziraju i mogu pristupiti’ sadržaju komunikacije korisnika, a ne samo metapodacima poput vremena i učestalosti poruka.

Prema navodima iz medijskih izvještaja, tužbu je podnio odvjetnički ured Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, a spominju se i zviždači iz više zemalja, bez javno potvrđenih identiteta i vjerodostojnosti. Bloomberg je ranije naveo da su među tužiteljima osobe iz više država, što se tumači kao pokušaj da se priča prikaže kao globalni problem privatnosti, ne samo američki spor.

Meta je optužbe odbacila i poručila da su tvrdnje lažne i politički motivirane. U istom kontekstu spominje se i njihova tvrdnja da je tužba povezana s paralelnim potezima oko NSO Groupa, tvrtke poznate po spywareu Pegasus, s kojom Meta i WhatsApp već godinama vode sudske bitke.

Dio stručnjaka je skeptičan prema ideji da bi WhatsApp mogao potajno čitati individualne end to end poruke ‘bez traga’, jer bi takav mehanizam, tvrde, vrlo teško prošao neopaženo u internim i vanjskim provjerama. No, rasprava je otvorila i širu temu, jer čak i ako je sadržaj poruka šifriran, platforma i dalje može prikupljati metapodatke, a postoje i situacije izvan samog chata koje mogu utjecati na privatnost, primjerice sigurnosne kopije i prijave sadržaja.

Za vas kao korisnike najvažnije je da ovo zasad nisu sudski utvrđene činjenice, nego navodi iz tužbe i medijska izvješća o provjerama. Ako želite praktično smanjiti rizik bez obzira na ishod priče, provjerite imate li uključenu end to end šifriranu sigurnosnu kopiju chata, uključite verifikaciju u dva koraka, pregledajte ‘Linked devices’ i zaključajte aplikaciju PIN-om ili biometrijom.