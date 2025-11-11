Obavijesti

Tech

Komentari 1
VIŠE OD BMW-A, MERCEDESA...

Ovo je kineski auto koji se svaki dan proda u čak 60 primjeraka!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Ovo je kineski auto koji se svaki dan proda u čak 60 primjeraka!

JUŽNA AFRIKA U listopadu 2025. godine, samo je serija Tiggo 4 prodana u 1725 primjeraka, čime se pozicionirala kao treće najprodavanije putničko vozilo u Južnoj Africi

Na cestama Južne Afrike događa se tiha revolucija. Nekada rezervirane za europske, japanske i američke marke, danas njima sve više dominiraju vozila kineskih proizvođača. Predvodnik ovog vala je Cherysa svojom serijom Tiggo, koja je postala najpopularnije kinesko vozilo u zemlji. S prosječno 60 prodanih jedinica svakoga dana, Chery Tiggo nije samo postao uobičajen prizor, već i ozbiljan konkurent u iznimno kompetitivnom segmentu kompaktnih SUV vozila.

AUTO SAVJETI Uskoro mijenjamo zimske gume. Znate li što znače ove oznake na gumama?
Uskoro mijenjamo zimske gume. Znate li što znače ove oznake na gumama?

Dominacija 

Uspjeh Cheryja nije anegdotalan; brojke ga nedvojbeno potvrđuju. U listopadu 2025. godine, samo je serija Tiggo 4 prodana u 1.725 primjeraka, čime se pozicionirala kao treće najprodavanije putničko vozilo u Južnoj Africi.

Ovaj rezultat je tim impresivniji jer je nadmašio prodaju dugogodišnjih tržišnih lidera i izravnih konkurenata, uključujući Toyotu Corolla Cross, koja je u istom mjesecu prodana u 1.615 primjeraka.

Konzistentnost je ključna, a Tiggo 4 je to dokazao i tijekom trećeg kvartala 2025., kada je prodano ukupno 4.899 jedinica. S ovakvim rezultatima, Chery se kao marka etablirao na osmom mjestu najpopularnijih u zemlji, ispred etabliranih imena poput Kije, Nissana, BMW-a i Mercedes-Benza.

Ukupno gledano, kineske marke sada drže 11,8% tržišta novih vozila u Južnoj Africi, što je ogroman skok u odnosu na samo 2,8% u 2020. godini.

LINGLONG Novi Tiguan dolazi na kineskim gumama. Kupci šokirani: Ovo stave na auto od 50.000 eura?!
Novi Tiguan dolazi na kineskim gumama. Kupci šokirani: Ovo stave na auto od 50.000 eura?!

Cijena, oprema i raznolikost

Što stoji iza ovakvog strelovitog uspona?

Odgovor leži u pametno osmišljenoj strategiji koja kombinira pristupačnost, bogatu opremu i široku paletu modela. Serija Tiggo 4 nudi čak 13 različitih izvedbi, pokrivajući sve od osnovnih modela do komercijalnih i hibridnih varijanti.

Osnovni model, Tiggo 4 LiT, s početnom cijenom od oko 13.800 €, nudi paket opreme koji je donedavno bio rezerviran za znatno skuplja vozila. Infotainment sustav s ekranom osjetljivim na dodir, moderne sigurnosne tehnologije i kvalitetno uređen interijer privlače kupce koji traže maksimalnu vrijednost za svoj novac.

"Oduševljeni smo što serija Tiggo 4 nastavlja osvajati maštu južnoafričkih vozača", izjavio je Jay Jay Botes, generalni direktor tvrtke Chery South Africa.

"Ovo postignuće odražava našu stalnu predanost isporuci vozila koja kombiniraju naprednu tehnologiju, upečatljiv dizajn i iznimnu vrijednost."

ADAC 2025: VELIKI TEST Evo koji su najbolji, a koji najgori električni auti!
VELIKI TEST Evo koji su najbolji, a koji najgori električni auti!

Pioniri hibridne tehnologije 

Chery se nije zaustavio samo na tradicionalnim motorima. Prepoznavši rastući interes za ekološki prihvatljivijim vozilima, tvrtka je predstavila Tiggo Cross CSH Hybrid.

S cijenom od oko 22.500 €, postao je najpovoljniji hibridni automobil u Južnoj Africi, što ga je odmah lansiralo među najprodavanije elektrificirane modele. Samo u kolovozu 2025. prodano je 122 primjerka.

Uz oglašenu potrošnju od samo 5,4 litre na 100 kilometara, ovaj model nudi značajne uštede i izravno konkurira skupljem rivalu, Toyoti Corolla Cross HEV, čija cijena kreće od oko 25.200 €.

Put do uspjeha nije uvijek bio lagan.

OPOZIV Toyota ponovno povlači preko 127 tisuća svojih benzinaca: Razlog je nevjerojatan
Toyota ponovno povlači preko 127 tisuća svojih benzinaca: Razlog je nevjerojatan

Chery je prvi put ušao na južnoafričko tržište 2000-ih, ali se povukao zbog loše percepcije kvalitete kineskih vozila. Međutim, povratak u studenom 2021. bio je potpuno drugačija priča. S novom generacijom vozila poput modela Tiggo 4 Pro, značajno poboljšanom kvalitetom izrade te organiziranom mrežom prodavača i servisa, marka je doživjela preporod.

Prodaja je eksplodirala: s 8.013 vozila u 2022. na 16.110 u 2023. godini. Snažni rezultati potaknuli su Chery da razmotri i lokalnu proizvodnju, a tvrtka je potvrdila da provodi studije izvedivosti za otvaranje tvornice u Južnoj Africi. Uz to, sestrinski brendovi Omoda i Jaecoo koji su odnedavno dostupni i u Hrvatskoj, također bilježe snažan rast, dodatno jačajući prisutnost kineskog giganta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Uskoro mijenjamo zimske gume. Znate li što znače ove oznake na gumama?
AUTO SAVJETI

Uskoro mijenjamo zimske gume. Znate li što znače ove oznake na gumama?

Oznake na bočnoj strani gume nisu ukras, nego brzi vodič kroz veličinu, nosivost, brzinu i starost gume. Ako ih znate pročitati, lakše ćete pogoditi pravu dimenziju i izbjeći skupe greške pri kupnji. EU naljepnica dodatno pomaže jer na jednoj etiketi pokazuje prianjanje na mokrom, potrošnju i buku. U nastavku kroz galeriju prolazimo najvažnije oznake i gdje ih točno vidjeti na gumi. U par minuta možete naučiti dovoljno da samostalno provjerite što vam servis nudi i odaberete gumu koja vam stvarno treba.
Ne želite da vaše dijete koristi AI za pisanje domaće zadaće? Tech kompanije nije briga
AI I VARANJE U ŠKOLAMA

Ne želite da vaše dijete koristi AI za pisanje domaće zadaće? Tech kompanije nije briga

The Verge piše da studenti sve češće koriste AI agente koji sami rješavaju kvizove, predaju eseje pa čak i “glume” studenta u sustavima za učenje. Tvrtke u isto vrijeme nude popuste i promocije baš učenicima, dok odgovornost prebacuju na korisnike. Nastavnici traže jače kontrole i kažu da je “divlji zapad” već počeo.
40 godina Naughty Doga: TOP 10 igara koje su obilježile studio od Crasha do The Last of Us
GALERIJA NAJVEĆIH NASLOVA

40 godina Naughty Doga: TOP 10 igara koje su obilježile studio od Crasha do The Last of Us

Četrdeset godina putovanja od garažnog dua do jednog od najutjecajnijih timova u povijesti gaminga. Naughty Dog je mijenjao žanrove i generacije konzola: od skakanja s narančastim torbarom do filmskih pustolovina i postapokaliptičnih drama. U ovoj galeriji prolazimo kroz deset igara koje najbolje pokazuju taj razvoj, što ih čini posebnima i koje prizore vrijedi istaknuti na fotkama. Ako volite nostalgiju, pripremite Crash kutije i relikte iz Uncharteda. Ako ste noviji fan, ovo je brzi vodič što igrati i kojim redom. Krenut ćemo od PlayStationa 1 i završiti u današnjim remasterima.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025