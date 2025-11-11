Ovo je kineski auto koji se svaki dan proda u čak 60 primjeraka!

Na cestama Južne Afrike događa se tiha revolucija. Nekada rezervirane za europske, japanske i američke marke, danas njima sve više dominiraju vozila kineskih proizvođača. Predvodnik ovog vala je Cherysa svojom serijom Tiggo, koja je postala najpopularnije kinesko vozilo u zemlji. S prosječno 60 prodanih jedinica svakoga dana, Chery Tiggo nije samo postao uobičajen prizor, već i ozbiljan konkurent u iznimno kompetitivnom segmentu kompaktnih SUV vozila.

Dominacija

Uspjeh Cheryja nije anegdotalan; brojke ga nedvojbeno potvrđuju. U listopadu 2025. godine, samo je serija Tiggo 4 prodana u 1.725 primjeraka, čime se pozicionirala kao treće najprodavanije putničko vozilo u Južnoj Africi.

Ovaj rezultat je tim impresivniji jer je nadmašio prodaju dugogodišnjih tržišnih lidera i izravnih konkurenata, uključujući Toyotu Corolla Cross, koja je u istom mjesecu prodana u 1.615 primjeraka.

Konzistentnost je ključna, a Tiggo 4 je to dokazao i tijekom trećeg kvartala 2025., kada je prodano ukupno 4.899 jedinica. S ovakvim rezultatima, Chery se kao marka etablirao na osmom mjestu najpopularnijih u zemlji, ispred etabliranih imena poput Kije, Nissana, BMW-a i Mercedes-Benza.

Ukupno gledano, kineske marke sada drže 11,8% tržišta novih vozila u Južnoj Africi, što je ogroman skok u odnosu na samo 2,8% u 2020. godini.

Cijena, oprema i raznolikost

Što stoji iza ovakvog strelovitog uspona?

Odgovor leži u pametno osmišljenoj strategiji koja kombinira pristupačnost, bogatu opremu i široku paletu modela. Serija Tiggo 4 nudi čak 13 različitih izvedbi, pokrivajući sve od osnovnih modela do komercijalnih i hibridnih varijanti.

Osnovni model, Tiggo 4 LiT, s početnom cijenom od oko 13.800 €, nudi paket opreme koji je donedavno bio rezerviran za znatno skuplja vozila. Infotainment sustav s ekranom osjetljivim na dodir, moderne sigurnosne tehnologije i kvalitetno uređen interijer privlače kupce koji traže maksimalnu vrijednost za svoj novac.

"Oduševljeni smo što serija Tiggo 4 nastavlja osvajati maštu južnoafričkih vozača", izjavio je Jay Jay Botes, generalni direktor tvrtke Chery South Africa.

"Ovo postignuće odražava našu stalnu predanost isporuci vozila koja kombiniraju naprednu tehnologiju, upečatljiv dizajn i iznimnu vrijednost."

Pioniri hibridne tehnologije

Chery se nije zaustavio samo na tradicionalnim motorima. Prepoznavši rastući interes za ekološki prihvatljivijim vozilima, tvrtka je predstavila Tiggo Cross CSH Hybrid.

S cijenom od oko 22.500 €, postao je najpovoljniji hibridni automobil u Južnoj Africi, što ga je odmah lansiralo među najprodavanije elektrificirane modele. Samo u kolovozu 2025. prodano je 122 primjerka.

Uz oglašenu potrošnju od samo 5,4 litre na 100 kilometara, ovaj model nudi značajne uštede i izravno konkurira skupljem rivalu, Toyoti Corolla Cross HEV, čija cijena kreće od oko 25.200 €.

Put do uspjeha nije uvijek bio lagan.

Chery je prvi put ušao na južnoafričko tržište 2000-ih, ali se povukao zbog loše percepcije kvalitete kineskih vozila. Međutim, povratak u studenom 2021. bio je potpuno drugačija priča. S novom generacijom vozila poput modela Tiggo 4 Pro, značajno poboljšanom kvalitetom izrade te organiziranom mrežom prodavača i servisa, marka je doživjela preporod.

Prodaja je eksplodirala: s 8.013 vozila u 2022. na 16.110 u 2023. godini. Snažni rezultati potaknuli su Chery da razmotri i lokalnu proizvodnju, a tvrtka je potvrdila da provodi studije izvedivosti za otvaranje tvornice u Južnoj Africi. Uz to, sestrinski brendovi Omoda i Jaecoo koji su odnedavno dostupni i u Hrvatskoj, također bilježe snažan rast, dodatno jačajući prisutnost kineskog giganta.