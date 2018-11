Ovo otkriće objašnjava kako su stari Egipćani gradili piramide

Fascinacija egipatskim piramidama već stoljećima ne jenjava, a tehnologija kojom su stari Egipćani transportirali i slagali blokove u prosjeku teške 2-3 tone i dalje ostaje misterij. Međutim, posljednje arheološko otkriće moglo bi dati odgovor na pitanje kako su prenosili i postavljali barem jedan dio kamenih blokova.

Prema riječima Mustafe Wazirija, glavnog tajnika Ministarstva za antikvitete u Egiptu, pronalazak rampe je vrlo važno otkriće jer je prvi dokaz koji pokazuje kako su se blokovi podizali i transportirali iz kamenoloma, piše Insider.

Iako još nije razjašnjeno kako su se blokovi podizali na bočne strane piramida, otkriće rampe moglo bi dati neke nove smjernice u razumijevanju same tehnike građenja.

U kamenolomu alabastera u Hatnubu, sjeverno od grada Luksora pronađena je 4.500 godina stara rampa za koju se vjeruje da su je Egipćani koristili za transport kamenih blokova iz kamenoloma na gradilište. Naime, iako je osnovni materijal u izgradnji piramida bio vapnenac, alabaster se koristio za popločavanje podova te izradu kipova i lijesova.

No sustav rampi za transport iskopanog alabastera, koji datira iz vladavine Kufua, 2. faraona 4. dinastije drevnoga Egipta, odnosno od 2589. pr. n.e. do 2566. pr. n.e., vjerojatno se koristio i za transport kamenih blokova iz drugih kamenoloma.

