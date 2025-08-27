Obavijesti

Tech

Komentari 2
VELIKA ANKETA 24SATA

Pitali smo čitatelje bi li kupili kineski auto. Glasalo je 55.000 ljudi. Rezultati su iznenađujući

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Pitali smo čitatelje bi li kupili kineski auto. Glasalo je 55.000 ljudi. Rezultati su iznenađujući
Foto: 24sata

U velikoj anketi 24sata pitali smo čitatelje bi li kupili kineski automobio. U trenutku pisanja ovog teksta glasalo je gotovo 55 tisuća ljudi!

Kineski auti još nisu prodajni hit u Hrvatskoj, no nisu ni na margini i nije bez razloga da konkurencija ne spava mirno. Jer osim Geelyja, MG-a i Forthinga, stigli su ili stižu i BYD, Lynk @ Co, XPeng... U velikoj anketi 24sata pitali smo čitatelje bi li kupili kineski automobio. U trenutku pisanja ovog teksta glasalo je gotovo 55 tisuća ljudi! Njih čak 40 tisuća odgovorilo je da bi kupili kineski automobil što je 74 posto od broja ljudi koji su glasali.

Dolaze još dva jaka igrača

Početkom rujna na hrvatsko tržište dolaze Omoda i Jaecoo, brendovi iz snažne grupacije Chery, vodećeg kineskog izvoznika vozila posljednjih 22 godine, jednog od rijetkih kineskih brendova koji ima svoju tvornicu u Europi, u Barceloni, a godišnje proda preko tri milijuna vozola. Samo prošle godine Chery je izvezao više od 1,1 milijun vozila.

ISKUSTVO VLASNIKA 'Kupio sam kineski auto: Evo koliko se čeka kad ti ode jedan dio i kakav je nakon 3000 km'
'Kupio sam kineski auto: Evo koliko se čeka kad ti ode jedan dio i kakav je nakon 3000 km'

No ne širi se samo ponuda, već i podrška za kineske automobile. A time se širi i broj vlasnika. Nekad je bila prava egzotika vidjeti kineski auto na hrvatskim cestama. Sad ih u možete vidjeti desetak na dnevnoj razini...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Ovo je kineski rival Golfu. Cijena mu je smiješno mala, a doseg i perfomanse vrhunske!
BISTE LI GA KUPILI?

FOTO Ovo je kineski rival Golfu. Cijena mu je smiješno mala, a doseg i perfomanse vrhunske!

Leapmotor B05 cilja na vrh Europe s agresivnom cijenom i impresivnim dosegom
Sad je službeno: iPhone 17 stiže 9. rujna, a ovo će biti najveći hit
NAJTANJI IPHONE

Sad je službeno: iPhone 17 stiže 9. rujna, a ovo će biti najveći hit

Očekuje se predstavljanje četiri nova modela iPhonea – iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max te potpuno novog iPhone 17 Air,
VIDEO Nakon niza eksplozija Starship obavio testni let: 'Ovo otvara naš put prema Mjesecu'
USPJEH ZA SPACEX

VIDEO Nakon niza eksplozija Starship obavio testni let: 'Ovo otvara naš put prema Mjesecu'

SpaceX je uspješno obavio testni let i spustio oba dijela svoje rakete u ocean. Elon Musk najavljuje još češće letove, a SpaceX poručuje da se uspjeh testa mjeri onime što su naučili iz ovog leta, koji nije bio savršen

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025