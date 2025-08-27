Pitali smo čitatelje bi li kupili kineski auto. Glasalo je 55.000 ljudi. Rezultati su iznenađujući

Kineski auti još nisu prodajni hit u Hrvatskoj, no nisu ni na margini i nije bez razloga da konkurencija ne spava mirno. Jer osim Geelyja, MG-a i Forthinga, stigli su ili stižu i BYD, Lynk @ Co, XPeng... U velikoj anketi 24sata pitali smo čitatelje bi li kupili kineski automobio. U trenutku pisanja ovog teksta glasalo je gotovo 55 tisuća ljudi! Njih čak 40 tisuća odgovorilo je da bi kupili kineski automobil što je 74 posto od broja ljudi koji su glasali.

Dolaze još dva jaka igrača

Početkom rujna na hrvatsko tržište dolaze Omoda i Jaecoo, brendovi iz snažne grupacije Chery, vodećeg kineskog izvoznika vozila posljednjih 22 godine, jednog od rijetkih kineskih brendova koji ima svoju tvornicu u Europi, u Barceloni, a godišnje proda preko tri milijuna vozola. Samo prošle godine Chery je izvezao više od 1,1 milijun vozila.

No ne širi se samo ponuda, već i podrška za kineske automobile. A time se širi i broj vlasnika. Nekad je bila prava egzotika vidjeti kineski auto na hrvatskim cestama. Sad ih u možete vidjeti desetak na dnevnoj razini...