PlayStation predstavio novi ekran: Ovaj praktičan dodatak će iznenaditi sve gejmere

Monitor potpisuje Sony Interactive Entertainment, a PlayStation blog navodi da je osmišljen kao partner PS5-ici: 27" QHD (2560×1440) IPS, HDR uz Auto HDR Tone Mapping pri prvom spajanju na PS5/PS5 Pro i VRR za glađi prikaz. Na konzoli radi do 120 Hz, a na kompatibilnim PC/Mac konfiguracijama ide do 240 Hz.

Posebnost je Charging Hook - integrirana “vješalica” na koju odložite DualSense ili DualSense Edge kontroler i punite ga dok ne igrate. Ideja je da se cijeli PS5 “desktop” zaokruži bez kabela po stolu, a Sony paralelno gura i novu Pulse Elevate desktop audio opremu za glasovni chat i bolji zvuk uz monitor, kao i sve potrebne otvore za priključke.

Pogledajte kako izgleda novi PS monitor s kukicom/vješalicom za punjenje joysticka:

Sony zasad potvrđuje SAD i Japan u 2026. i kaže “više detalja uskoro”. Za Europu/Hrvatsku još nema termina ni cijene. S obzirom na fokus na 1440p/120 Hz za PS5 i 240 Hz za PC, cilj je stolno igranje bez kablova i bez vanjskih “baznih stanica”, a sve u najvećoj kvaliteti i tek jednoj PS5-prijateljskoj kutiji.

Dakle, ako igrate PS5 na stolu ili želite prebaciti dio biblioteke s TV-a, novi PlayStation monitor cilja točno tu nišu. 1440p je “sweetspot” za PS5/PS5 Pro i kompetitivni PC, a dodatak poput Charging Hooka i Link-friendly USB-a pokazuje da Sony sklapа svoj mali “PS5 desktop ekosustav”.