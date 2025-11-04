Obavijesti

Pogledajte kako Fortnite postaje Springfield: stigla je sezona sa Simpsonima

Pogledajte kako Fortnite postaje Springfield: stigla je sezona sa Simpsonima
The Simpsons su službeno u Fortniteu kroz posebnu, mjesec dana dugu sezonu. Igrači ulaze na novu mapu inspiriranu Springfieldom, s Battle Pass skinovima i tjednim animiranim kratkim epizodama.

Fortnite je 1. studenoga pokrenuo “Simpsons” mini-sezonu: igrači sada skaču na otočni Springfield s ikoničnim lokacijama poput Nuklearne elektrane, Moe’s Taverna, Kwik-E-Marta i Krusty Burgera. Uz mapu stiže i poseban Battle Pass, a prvi dojmovi i vodiči potvrđuju da je događaj aktivan i da traje oko mjesec dana. 

Pogledajte kako izgleda Fortnite/Springfield crossover:

Epic u sklopu sezone pušta i originalne kratke animirane epizode The Simpsons koje najavljuju tjedne “forice” i mehanike; gledati ih možete u Fortniteu (Quests > Animated Shorts) ili na Disney+. Prvi kratki nastavak “Apocalypse D’Oh” već je dostupan, a novi dolaze svakim ponedjeljkom tijekom sezone. 

Na strani kozmetike i likova, izvori navode kako Battle Pass donosi prepoznatljive likove iz serije (Homer, Marge, pa čak i Neda Flandersa), dok je tematski sadržaj razasut po cijelom otoku. Uz to, povezivanjem Epic Games i MyDisney računa igrači do 28. veljače 2026. dobivaju besplatni Kang & Kodos glider. 

Za igrače u Hrvatskoj dovoljno je ažurirati igru na standardnim platformama (PC, konzole, mobilni cloud) i ući u playlistu; sezona je ograničenog trajanja pa se očekuju brže rotacije izazova i predmeta. Ako pratite kolekciju na Disney+, lakše ćete uhvatiti ritam tjednih promjena na mapi i u izazovima.

