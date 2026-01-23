Obavijesti

News

Komentari 0
RAZMISLITE O OBJAVAMA

Upozorenje pravobraniteljice: Djeca na internetu su laka meta zlostavljača. Ukažite na rizike

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Upozorenje pravobraniteljice: Djeca na internetu su laka meta zlostavljača. Ukažite na rizike
Zagreb: Predstavljena platforma SINI za sigurnost djece i mladih na internetu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nakon policijske akcije ‘Nubes’ u kojoj je uhićeno 13 osumnjičenih za dječju pornografiju, Pravobraniteljica za djecu poziva roditelje na veći oprez i kontrolu online sadržaja

Admiral

Iz Ureda pravobranitelja za djecu u petak su apelirali na roditelje i druge bliske odrasle osobe da djeci ukažu na rizike i opasnosti kojima se izlažu na različitim online platformama.

Povod za reakciju Ureda pravobranitelja za djecu je današnje priopćenje Ravnateljstva policije u kojem se kaže da je policija u akciji "Nubes", na području 10 policijskih uprava, identificirala 13 osumnjičenih za 34 kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju na internetu.

RODITELJI - OPREZ! Djeca zbog ovisničke krize sve više žvaču nikotinske vrećice: Evo kako prepoznati problem
Djeca zbog ovisničke krize sve više žvaču nikotinske vrećice: Evo kako prepoznati problem

Te informacije, kako su istaknuli iz Ureda, ponovno ukazuju na slabu zaštitu djece na internetu i nedovoljan sustav podrške djeci i roditeljima te ponovno u fokus stavljaju pitanje naše odgovornosti da s djecom razgovaramo o opasnostima u digitalnom svijetu.

"Svjedočimo tome da naizgled bezazleni sadržaji služe kao mamac za zlostavljanje i iskorištavanje djece. Počinitelji vrlo često koriste dječju znatiželju i odsustvo kontrole da bi iskoristili djecu.  Zato je važno da ih mi odrasli zaštitimo. Apeliramo na roditelje da prate što djeca pretražuju na internetu, koje sadržaje gledaju, s kime komuniciraju", istaknuli su iz Ureda pravobranitelja za djecu.

NEVJEROJATNO Agencija iz Srbije ostavila djecu na planini jer nije bilo mjesta za njihove kofere u kombiju...
Agencija iz Srbije ostavila djecu na planini jer nije bilo mjesta za njihove kofere u kombiju...

Roditelje su pozvali da "razmisle dvaput" prije objave svojeg djeteta na društvenim mrežama i da ga zaštite od nepotrebnih izlaganja te da razgovaraju s djecom o tome kako se ponašaju na mrežama i upozore djecu na opasnosti, kao i da im budu podrška. 

Iz Ureda pravobranitelja za djecu naglasili su da rezultati policijske akcije "Nubes"  još jednom pokazuju nesagledive razmjere seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece. "Posebno nas zabrinjava i uznemiruje podatak da je od trinaestero osumnjičenih osoba šest osoba ponovno prijavljeno za takva kaznena djela na štetu djece", istaknuli su.

MANJAK TOLERANCIJE Pravobraniteljica upozorava: 'Društvene mreže ne smiju biti poligon za vrijeđanje djece'
Pravobraniteljica upozorava: 'Društvene mreže ne smiju biti poligon za vrijeđanje djece'

"Ovi, novi slučajevi, pozivaju ponovno na razmatranje postojeće kaznenopravne politike kažnjavanja i učinkovitosti pravosuđa u postizanju svrhe kažnjavanja kroz izražavanje društvene osude zbog počinjenja kaznenog djela, kažnjavanje počinitelja i odvraćanje od ponavljanja kaznenih djela, a sve u cilju zaštite djece od seksualnog nasilja", poručili su.

Također, naglasili su, prijeko je potrebno osigurati dugotrajnije čuvanje podataka o prethodnoj osuđivanosti za počinitelje ovakvih nedjela. "Sudski postupci moraju biti brži, a izrečene kazne jasna poruka žrtvi, ali i širem društvu, da je počinitelj zaista kažnjen zbog zla koje je počinio", dodali su. Također, nadležna tijela u svim fazama postupka trebaju pružati podršku žrtvi, izbjegavajući postupanja kojima se dijete ponovno izlaže traumi, a mediji uvijek i bezrezervno trebaju štiti djecu, i s posebnom pažnjom izvještavati o takvim slučajevima, stoji u priopćenju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Thompson se oglasio o dva nelegalna objekta koje mora rušiti. Evo što je objavio
'PRIZNAJEM, POGRIJEŠIO SAM'

Thompson se oglasio o dva nelegalna objekta koje mora rušiti. Evo što je objavio

Državni inspektorat potvrdio, Marko Perković Thompson bespravno gradio u Čavoglavama: 'Ispričavam se svima koje je taj moj montažni objekt ugrozio i svima kojima sam time nanio štetu i duševne boli'
Zelenski otkrio da će se pregovarati o teritorijima. Kijev na rubu energetske katastrofe
PRATITE NA 24SATA

Zelenski otkrio da će se pregovarati o teritorijima. Kijev na rubu energetske katastrofe

Ujedinjeni Arapski Emirati danas su domaćin povijesnog sastanka na kojem će po prvi put od početka ruske invazije za isti stol sjesti pregovarači Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država
Šime Vrsaljko o hotelu koji je otvarao s rođakom: 'Od rujna 2025. nemam više ništa s tim'
HOTEL JE ZATVOREN

Šime Vrsaljko o hotelu koji je otvarao s rođakom: 'Od rujna 2025. nemam više ništa s tim'

Bivši reprezentativac Šime Vrsaljko se povukao iz posla, a projekt se suočio s problemima koji su doveli do neisplate plaća, blokade tvrtke i prestanka rada hotela. Radnici su ostali bez posla

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026