Puma je Fordov najvažniji novi automobil, a mi smo je vozili

Ford Puma je možda najvažniji novi Fordov model u 21. stoljeću. Klasa malih SUV-ova nezadrživo raste, a Puma bi trebala postati jedan od najprodavanijih automobila u njoj. O kako se dobrom autu radi uvjerili smo se na svjetskoj prezentaciji u Španjolskoj gdje smo Pumu vozili među prvima na svijetu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Puma je bez sumnje trenutno jedan od najljepših malih SUV-ova. Automobil nekim svojim linijama podsjeća na modele Porschea, pa čak i Aston Martina. Iza skladnih i agresivnih linija krije se auto koji je užitak voziti ali i auto koji je nevjerojatno praktičan.

Foto: Ford

Mali fordov SUV nastao je na platformi Fieste no mnogo je veći od nje. U dužinu mjeri 419 cm, a u širinu čak 181 što je vrijednost na razini limuzina srednje klase. Ta širina tajna je dinamičnog izgleda ali i vrlo mnogo mjesta u unutrašnjosti. Posebice to vrijedi za prtljažnik u koji stane 456 litara, što je jedan od najboljih rezultata u klasi. No nije sve u zapremini. Prtljažnik je vrlo lako dostupan jer ima najveći otvor u klasi, a na njegovom dnu nalazi se spremište zapremine 80 litara koje ima odvod pa ga je u njega moguće stavljati prljave stvari i nakon toga ga oprati šmrkom i jednostavno ispustiti vodu. Polica prtljažnika je jedinstvena i nije ju potrebno skidati kada u auto stavljate veće premete. Naime, ona je elastična i savinuti će se po potrebi.

U kabini dominira veliki središnji zaslon, a ovo je i prvi Ford koji dolazi s potpuno digitalnim instrumentima. Njihov promjer je 12,3 inča. Još jednu genijalnu ideju nalazimo na sjedalima. Kod najviše razine opreme presvlake su opremljene patentnim zatvaračem te ih je moguće skinuti, oprati u perilici rublja ili kupiti nove i zamijeniti ih.

Foto: Ford

Dobre vozne osobine i uživanje u vožnji u središtu su pažnje kod svih Fordovih modela, pa tako i kod Pume. U vožnji uopće ne primijetite da se vozite u visokom SUV-u, osjećaj je gotovo identičan onome u Fiesti i Puma je, po našem mišljenju, trenutno najbolji vozački auto u svojoj klasi. Ovjes je nešto tvrđi no nije neudoban i vrlo je uvjerljiv, mjenjač kratkog hoda i precizan kao i upravljač.

Nude se dva benzinska motora, oba su jednolitreni benzinci s tri cilindra i mild hybrid sustavom. Slabiji razvija 125 KS, a snažniji čak 155 KS. Zbog mild hybrid sustava motori odlično vuku već pod najnižih okretaja, a dodatna prednost je i niska potrošnja. U gradu Puma zbog hibridnog sustava uštedi 10 posto goriva, a deklarirana potrošnja iznosi 5,4 l/100 km po WLTP-u. Mi smo pri laganijoj vožnji trošili oko 6 l/100 km, a pri agresivnoj jurnjavi testnim rutama u španjolskim planinama oko osam litara na 100 km. Više teško može, a to je odličan rezultat. U svibnju će ponuda motora biti obogaćena s dizelašem snage 120 KS, a stiže i automatski mjenjač s dvostrukom spojkom.

Foto: Ford

Puma donosi najviše sigurnosnih sustava i sustava za pomoć u vožnji od svih Fordovih modela. Najzanimljiviji je sustav kojim se auti međusobno obavještavaju o opasnosti na cesti u krugu od 800 metara. Oprema je također bogata. Puma može imati bežično punjenje mobitele, masažna sjedala i još mnogo drugih praktičnih i inteligentnih dodataka.

Nova Puma u Hrvatsku stiže tijekom ožujka, a cijena se još ne zna.