Ravnozemljaš potrošio 20.000 dolara na teoriju o ravnoj Zemlji pa priznao: 'U problemu smo...'

Dokumentarni film 'Behind the Curve' bio je prava prilika za ravnozemljaša Boba Knodela. U njemu je, uz pomoć laserskog žiroskopa, htio dokazati da je Zemlja uistinu ravna ploča. Film mu je umjesto slave, srušio snove.

Dokumentarac je snimljen 2018., a proteklih dana video testa sa žiroskopom postao je viralan. Knodel je u njemu potrošio 20.000 dolara kako bi potvrdio svoju teoriju, piše Daily Mail.

Foto: Netflix

Za test je koristio dvije daske s rupama, kameru i lampu koji su bili jedno od drugog udaljeni 15 metara. Htio je dokazati da će svijetlo izaći kroz obje rupe daska.

Foto: Netflix

Ipak, žiroskop ostaje u jednom položaju usprkos rotaciji Zemlje. Kako se planet kreće, žiroskop se naginje na osi, pokazujući svoju zakrivljenost.

Foto: Netflix

Očekivali su svjetlost kroz obje rupe, ali je nije bilo.

- Zanimljivo, jako zanimljivo - promrmljao je nakon testiranja.

- Sada smo očito zbunjeni time. Jao, to je vrsta problema. Očito to nismo bili voljni prihvatiti, pa smo počeli lako tražiti da to opovrgnemo, ustvari registrirajući gibanje Zemlje - rekao je. Svoju pogrešku je shvatio usred snimanja dokumentarca, ali tada je već bilo kasno za povlačenje projekta. U nijednom trenutku nije prihvatio rezultate testiranja.

Jedan od 'poznatijih' ravnozemljaša bio je 'Mad' Mike Hughes. On je poginuo u veljači 2022. godine tijekom lansiranja rakete koju je sam izradio.

Cilj mu je bio napraviti raketu koja će ići 100 kilometara u visinu, do same granice svemira.