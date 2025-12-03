Rockstar je objavio da je klasik Red Dead Redemption od 2. prosinca dostupan u Netflix Games katalogu na iOS i Android uređajima. Igra dolazi u paketu s Undead Nightmare ekspanzijom i igra se bez dodatnog plaćanja ako već imate Netflix pretplatu.
Imate Netflix? Besplatno skinite kultni Red Dead Redemption
Red Dead Redemption, western klasik iz 2010., od 2. prosinca službeno je dostupan na iOS i Android uređajima kroz Netflix Games, a istog dana stiže i na PS5, Xbox Series X|S te Nintendo Switch 2 u unaprijeđenoj verziji s boljom grafikom, HDR-om i do 60 fps. Ne radi se o Red Dead Redemptionu 2, nego o prvom dijelu serijala, koji uz glavnu priču odmah uključuje i stand alone DLC Undead Nightmare.
Na mobitelima igra funkcionira kao klasičan Netflix Games naslov: dovoljno je imati aktivnu Netflix pretplatu, igru preuzeti iz App Storea ili Google Playa i prijaviti se s istim računom, bez dodatne kupnje. Mobilna verzija ima prilagođene touchscreen kontrole za kretanje, pucanje i jahanje, a potreban je stalni internet jer offline igranje nije podržano.
Uz mobilno izdanje, nova verzija Red Dead Redemptiona i Undead Nightmarea donosi i niz poboljšanja na konzolama: do 4K rezolucije i 60 fps na PS5 i Xbox Series X|S, HDR podršku te DLSS i high-res 60 fps na Switchu 2, a postojeći vlasnici PS4, Xbox One i Switch verzija mogu besplatno nadograditi na nove portove i prenijeti svoje snimljene pozicije. Za Rockstar je ovo način da još jednom oživi stari hit, a za Netflix još jedan veliki adut u sve ozbiljnijem gaming portfelju na mobitelima.
