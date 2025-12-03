Obavijesti

Imate Netflix? Besplatno skinite kultni Red Dead Redemption

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Instagram/Screenshoot

Rockstar je objavio da je klasik Red Dead Redemption od 2. prosinca dostupan u Netflix Games katalogu na iOS i Android uređajima. Igra dolazi u paketu s Undead Nightmare ekspanzijom i igra se bez dodatnog plaćanja ako već imate Netflix pretplatu.

Red Dead Redemption, western klasik iz 2010., od 2. prosinca službeno je dostupan na iOS i Android uređajima kroz Netflix Games, a istog dana stiže i na PS5, Xbox Series X|S te Nintendo Switch 2 u unaprijeđenoj verziji s boljom grafikom, HDR-om i do 60 fps. Ne radi se o Red Dead Redemptionu 2, nego o prvom dijelu serijala, koji uz glavnu priču odmah uključuje i stand alone DLC Undead Nightmare.

Na mobitelima igra funkcionira kao klasičan Netflix Games naslov: dovoljno je imati aktivnu Netflix pretplatu, igru preuzeti iz App Storea ili Google Playa i prijaviti se s istim računom, bez dodatne kupnje. Mobilna verzija ima prilagođene touchscreen kontrole za kretanje, pucanje i jahanje, a potreban je stalni internet jer offline igranje nije podržano.

IMAŠ DALJINSKI- KORISTI GA Netflix potiho ugasio popularnu opciju i navukao bijes korisnika
Netflix potiho ugasio popularnu opciju i navukao bijes korisnika

Uz mobilno izdanje, nova verzija Red Dead Redemptiona i Undead Nightmarea donosi i niz poboljšanja na konzolama: do 4K rezolucije i 60 fps na PS5 i Xbox Series X|S, HDR podršku te DLSS i high-res 60 fps na Switchu 2, a postojeći vlasnici PS4, Xbox One i Switch verzija mogu besplatno nadograditi na nove portove i prenijeti svoje snimljene pozicije. Za Rockstar je ovo način da još jednom oživi stari hit, a za Netflix još jedan veliki adut u sve ozbiljnijem gaming portfelju na mobitelima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

