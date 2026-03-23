Revolucija ili "AI filter"? Šef Nvidije brani upitnu tehnologiju koju su gameri žestoko napali

Nvidia je na svojoj GTC 2026 konferenciji predstavila DLSS 5, novu verziju svoje AI tehnologije za koju tvrdi da će "premostiti jaz između renderiranja i stvarnosti". No, umjesto oduševljenja, najava je izazvala žestoke kritike dijela gejmerske zajednice koja novu tehnologiju opisuje kao nametljivi AI filter koji uništava originalnu umjetničku viziju igara. Suočen s kritikama, direktor Nvidije Jensen Huang imao je kratku i jasnu poruku: "potpuno su u krivu".

"Jasifikacija" likova i jeftini filteri

Reakcija na premijernu demonstraciju DLSS 5 tehnologije bila je gotovo jednoglasno negativna. Društvene mreže preplavile su usporedbe koje prikazuju kako DLSS 5, umjesto fotorealizma, likovima i okolišu dodaje generički, plastični izgled koji podsjeća na jeftine filtere s društvenih mreža. Najviše kritika usmjereno je na izmijenjeni izgled likova Grace Ashcroft i Leona Kennedyja iz igre Resident Evil Requiem.

Korisnici su primijetili da tehnologija likovima daje neprirodno uvećane usne i tešku šminku, što je na internetu brzo dobilo nadimak "yassification". Slične zamjerke stigle su i na račun prikaza igre Starfield, gdje su likovi djelovali kao da su pod kazališnim reflektorima, s prenaglašenim kontrastom koji odudara od estetike igre. Službeni trailer na YouTubeu u samo nekoliko dana prikupio je čak 84 posto negativnih ocjena, a mnogi su tehnologiju opisali kao "AI smeće" koje uništava trud umjetnika koji su radili na igrama.

Jensen Huang: Kontrola je na razini geometrije, ne filtera

Na konferenciji za medije, direktor Nvidije Jensen Huang izravno je odgovorio na pitanje o negativnim reakcijama.

​- Pa, kao prvo, potpuno su u krivu - rekao je Huang.

Objasnio je kako kritičari ne razumiju temeljnu razliku između DLSS 5 i običnih filtera za obradu slike.

​- Kao što sam pažljivo objasnio, DLSS 5 spaja kontrolu nad geometrijom, teksturama i svime što se tiče igre s generativnom umjetnom inteligencijom. To nije post-procesiranje na razini cijele slike, već generativna kontrola na razini geometrije - ustvrdio je Huang.

Prema njegovim riječima, tehnologija koju nazivaju "neuralno renderiranje" omogućuje developerima da zadrže potpunu umjetničku kontrolu. Oni mogu fino podesiti AI model kako bi odgovarao njihovom stilu, bilo da žele postići izgled crtanog filma ili pak da sve izgleda "kao da je napravljeno od stakla".

​- Sve je to pod izravnom kontrolom developera. Ovo je vrlo različito od klasične generativne umjetne inteligencije; ovo je generativna AI kontrolirana sadržajem - dodao je.

Developeri iznenađeni, Bethesda se ograđuje

Unatoč Huangovim tvrdnjama, čini se da ni svi developeri nisu bili oduševljeni načinom na koji je tehnologija predstavljena. Pojavili su se izvještaji da su neki studiji, poput Capcoma i Ubisofta, bili jednako iznenađeni vizualnim rezultatima prikazanim u marketinškim materijalima kao i publika.

Bethesda Game Studios, čiji je Starfield korišten kao jedan od glavnih primjera, objavila je priopćenje u kojem navodi da je prikazana snimka bila "vrlo rani prikaz" tehnologije. Naglasili su da će njihovi umjetnički timovi "dodatno prilagoditi osvjetljenje i konačni efekt kako bi izgledao onako kako smatramo da je najbolje za svaku igru", te da će korištenje opcije biti "u potpunosti pod kontrolom naših umjetnika i potpuno opcionalno za igrače". U međuvremenu, dodatnu pomutnju unijela je izjava jednog od Nvidijinih zaposlenika koji je, čini se, proturječio svom šefu potvrdivši da DLSS 5 ipak kao ulazne podatke uzima 2D sliku i vektore pokreta, što ga tehnički svrstava u kategoriju naprednog post-procesiranja, upravo onoga za što je Huang tvrdio da DLSS 5 nije.