S otoka na otok: Evo kojim sve trajektnim linijama po Jadranu

Hrvatska je obala nadaleko poznata po otocima, a za mnoge turiste, domaće i strane, odmor započinje ukrcajem na trajekt. Plovidba trajektnim linijama po Jadranu poseban je doživljaj, no za turističke sezone treba računati na uobičajene gužve, povremena čekanja i kolone. Tijekom ljeta i 'sezone' koja traje od 2. lipnja do 1. listopada i cijene karata su veće. Plovidba trajektom s ukrcanim automobilom nije baš jeftina, no za one kojima financije i slobodno vrijeme to dopuštaju izbor linija i povezivost otoka su vrlo dobri.

S otoka na otok može se 'skakati' poprilično dobro, no da bi se obišlo sve otoke na koje pristaju trajekti povremeno se treba vratiti na kopno. Valja reći kako postoje i brodske linije koje povezuju i manje otoke te brzobrodske linije između većih turističkih mjesta, pa je doista moguće vidjeti mnoge otoke. No ovaj put fokusirali smo se na trajektne linije i otoke na koje se može doći automobilom.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Krenemo li od sjevera prema jugu, odnosno od riječkog okruženja, prvo veće sjecište je Valbiska na Krku. Otamo trajekti voze do Lopara na Rabu te do Meraga na Cresu. Do Cresa se može i iz istarske Brestove, a po iskrcavanju na Cresu put je slobodan sve do otoka Lošinja, koji je s Cresom spojen pokretnim mostom. Pod riječko područje još spada i linija Prizna - Žigljen koja krati put na otok Pag na koji se može i mostom. Mali Lošinj veliko je sjecište novih linija. Brodskim se putem može na Susak i Unije, Premudu, Silbu, Olib i Ist te naposljetku u Zadar koji je veće sjecište trajektnih linija na ovome djelu Jadrana.

Iz Zadra se trajektima može na otoke Ugljan, Pašman, Iž i Dugi otok. Ugljan i Pašman spojeni su i mostom, a na kopno se automobilom s Pašmana može vratiti trajektnom linijom Tkon - Biograd na Moru. Dalje se prema jugu trajektom ne može, nego se od Zadra ili Biograda treba uz obalu voziti do Šibenika. Iz toga su grada opet dostupne trajektne linije za otoke Prvić, Kaprije i Žirje i istim se linijama može vratiti na kopno. S navedenih se otoka ne može izravno trajektom prema dalmatinskim otocima u splitskom okruženju.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Split je ujedno najveće trajektno sjecište u Dalmaciji. Trajekti plove izravno na Šoltu, Vis, Brač (Supetar i Milna), Hvar, Korčulu i Lastovo. S otoka Brača na kopno se može iz Sumartina do Makarske, a s Hvara trajekt plovi na liniji Sućuraj - Drvenik. Postoji i trajekt na relaciji Ploče - Trpanj, koji uvelike skraćuje cestovni put na poluotok Pelješac. To je ujedno jedna od najkraćih trajektnih linija, iz Orebića na Pelješcu do pristaništa Dominče kod Korčule.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Iako su dobro povezani, ni ovdje se ne može sa svih otoka na neki drugi otok. Naprimjer, s Visa se ne može trajektom do Vela Luke na Korčuli, ni s Hvara se ne može na Vis ni obrnuto a da se ne vrati u Split. Dakle, ni financijski ni vremenski nikako se ne isplati vraćati, naprimjer s Visa u Split i potom ploviti do Vela Luke. No razlog što ne postoje neke linije između navedenih otoka vjerojatno su mali interes i neekonomska isplativost.

I za kraj još nam je ostala Dubrovačka regija. Samo su dvije trajektne linije za otoke u južnoj Dalmaciji. Prva je Prapratno - Sobra s Pelješca na Mljet i druga je Dubrovnik - Suđurađ na otoku Šipanu. Otocima na koje pristaju trajekti može se voziti autom ili drugim motornim vozilima, a manje otoke koje povezuju brodske linije može se prijeći biciklom ili barem prošetati.

Prije no što se zaputite u avanturu istraživanja otoka trajektnim ili brodskim linijama svakako proučite plovidbeni red i budite spremni za ukrcaj što je prije moguće. Dobro proučite i karte te na internetskim stranicama, nazive otoka i trajektnih pristaništa. Putovanje trajektom nije baš jeftino, barem za hrvatske standarde, a kada biste automobilom putovali s trajekta na trajekt i posjetili sve povezane otoke bila bi to pozamašna svota novca.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

No barem malo-pomalo i koliko vam to financije i vrijeme dopuštaju, posjetite predivne jadranske otoke. Ako ne automobilom, postoje i mnoge brodske linije kojima je moguće doći na manje otoke i one na kojima automobila uopće nema. Za odvažnije i s još dubljim džepom postoje i međunarodne trajektne linije Zadar - Ancona, Split - Ancona i Dubrovnik - Bari.

S četrdesetak trajektnih linija na raspolaganju izbor je i više nego dobar.