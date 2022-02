Samsung je napokon i službeno predstavio Galaxy S22 seriju telefona, a zahvaljujući gomili detalja koji su procurili proteklih tjedana, skoro sve o telefonu je bilo poznato.

Najatraktivniji je svakako S22 Ultra, koji sada ima i novu S Pen olovku i Ultra je sada praktično zamjena za popularni Galaxy Note. Kako su istaknuli, sama olovka ima još brži odziv. Dizajnerski se Ultra malo više izdvaja od S22 i S22 Plus nego je to bio slučaj s lanjskim modelima, osobito na stražnjoj strani. No, promjene su prilično blage i razlike se svode na detalje. Ultra je niža, ali šira u odnosu na S21, dok je debljina ostala ista. Iako je dijagonala ekrana jednaka, 6,8 inča, rezolucija je mrvicu niža - 1440 x 3080 piksela. Ekran štiti najnoviji Gorilla Glass Victus+.

Blok s kamerama nudi isti sustav senzora od 108 megapiksela, te 3x telefoto kamerom i 10x periskopskom i ultraširokom kamerom od 12 megapiksela. No, u Samsungu ističu da su poboljšali snimanje pri slabom svjetlu s novom značajkom Nightography, na prednjoj i stražnjoj kameri, a tu je i bolje snimanje portreta te nove leće. Ultra ima i RAW snimanje sada, a kamera može automatski fokusirati i pratiti ljude tijekom snimanja.

Telefon dolazi s najnovijim Snapdragon i Exynos procesorima u 4nm tehnologiji i sa 12 GB RAM-a te 256/512 GB memorije. Što se tiče baterije, kapacitet je 5000 mAh, podržava punjenje od 45W i bežično punjenje na 15W te reverzibilno punjenje. No, adapter ćete morati imati svoj ili kupiti novi.

Telefon se može već naručiti po cijeni od 10.499 kuna. A naručiti se mogu i S22 po cijeni od 6599 kuna te S22 Plus za 7999 kuna.

S22 i S22 Plus izgledaju gotovo jednako kao i lanjski modeli, s jedva primjetnim zaobljenjima kućišta i novim bojama. S22 ima 6,1-inčni ekran, a Plus 6,6-inčni. Oba su u FHD+ rezoluciji (2340x1080 piksela), a dijele i istu memoriju 8/128 ili 8/256 GB. Razlikuju se po kapacitetu baterije, 3750 ili 4500 mAh, a procesor je jednak kao i na Ultri.

Što se kamera tiče, nešto je drugačiji raspored nego na prošlogodišnjim modelima. S22 tako imaju glavni senzor od 50 megapiksela, telefoto kameru od 10 mpx s 3x optičkim zumom i ultraširoku kameru od 12 megapiksela. Prednja ima senzor od 10 mpx.