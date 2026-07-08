Samsung je potvrdio: Galaxy Unpacked stiže 22. srpnja

Samsung je službeno najavio da će se njihov sljedeći veliki događaj za predstavljanje novih uređaja, Galaxy Unpacked, održati 22. srpnja. Pod intrigantnim sloganom "A new shape unfolds" (Novi oblik se otvara), tvrtka je zakazala globalno predstavljanje u Londonu, a sve upućuje na to da nas čeka jedna od najvećih promjena u njihovoj liniji preklopnih pametnih telefona do sada. Događaj će započeti u devet sati ujutro po istočnoameričkom vremenu.

Širi format kao odgovor na želje korisnika

Već se dugo nagađa kako Samsung namjerava proširiti svoju ponudu preklopnih telefona na treći format, nudeći kraću i širu verziju svog popularnog modela koji se otvara poput knjige. Takav dizajn bio bi izravan odgovor na konkurenciju poput Huaweijevog modela Pura X Max, ali i na očekivani preklopni iPhone iz Applea. Najnovija Samsungova najava dodatno pojačava te glasine. Promotivni materijali prikazuju visoku ulaznicu s otkinutim donjim dijelom, što je čini znatno kraćom i širom nego prije, a zagonetni videozapisi na društvenim mrežama jasno sugeriraju redizajnirani format.

Širi vanjski zaslon smatra se jednim od najvećih funkcionalnih unapređenja od početka Fold serije, jer izravno rješava jednu od glavnih zamjerki korisnika na prethodne generacije. Uski zaslon često je bio nepraktičan za tipkanje i korištenje jednom rukom, a novi omjer stranica trebao bi to promijeniti i učiniti vanjski zaslon daleko korisnijim za svakodnevne zadatke.

Očekivana lepeza novih uređaja

Osim promjene formata, Samsung na nadolazećem događaju planira predstaviti čitav niz novih proizvoda. U središtu pozornosti bit će, naravno, preklopni telefoni, no očekuju se i novi pametni satovi, uz nastavak snažne integracije umjetne inteligencije u sve segmente.

Diverzifikacija Fold serije: Standardni i Ultra model

Prema svemu sudeći, Samsung ove godine planira predstaviti dva modela iz Fold serije. Očekuje se da će standardni model, vjerojatno nazvan Galaxy Z Fold 8, imati spomenuti širi vanjski zaslon. Uz njega, spominje se i premium model, Galaxy Z Fold 8 Ultra. Ovaj model mogao bi zadržati tradicionalniji, uži omjer stranica, ali bi zauzvrat trebao ponuditi snažnije specifikacije, poput većeg kapaciteta radne memorije i pohrane, čime bi se jasno razlikovao od standardne verzije i ciljao na najzahtjevnije korisnike. Ova strategija označila bi novu fazu u razvoju preklopnih uređaja, nudeći korisnicima različite formate i cjenovne razrede unutar iste serije.

Procurile i europske cijene

Informacije koje su se pojavile iz maloprodajnih kanala upućuju na to da se za sve nove modele očekuje rast cijena. Prema tim navodima, početna cijena za Galaxy Z Fold 8 s 256 GB pohrane u Europi trebala bi iznositi 1.999 eura. Za one koji se odluče za premium verziju, Galaxy Z Fold 8 Ultra s istim kapacitetom pohrane, cijena bi se popela na 2.199 eura. Očekuje se poskupljenje i za popularni preklopni model manjeg formata, Galaxy Z Flip 8, čija bi početna cijena za verziju od 256 GB mogla iznositi 1.299 eura.

Nova generacija pametnih satova

Uz telefone, Galaxy Unpacked tradicionalno je pozornica i za novu generaciju Samsungovih pametnih satova. Očekuje se da će tvrtka predstaviti novu seriju Galaxy Watch 9, a vrlo je vjerojatno da ćemo vidjeti i nasljednika premium modela, vjerojatno pod nazivom Galaxy Watch Ultra 2. Očekuju se poboljšanja u pogledu performansi, trajanja baterije i novih funkcija za praćenje zdravlja.

Umjetna inteligencija i pozadina inovacija

Samsung je pionir u kategoriji preklopnih pametnih telefona, predstavivši prvi Galaxy Fold još 2019. godine i time stvorivši potpuno novi segment na tržištu. Tijekom godina, tvrtka je kontinuirano radila na poboljšanju tehnologije, uvodeći inovacije poput ultra tankog stakla (Ultra-Thin Glass) za veću izdržljivost zaslona i IPX8 certifikat za otpornost na vodu. Te su inovacije preklopne uređaje učinile pouzdanijima i spremnijima za svakodnevnu upotrebu.

Integracija umjetne inteligencije (AI) ključan je trend koji će obilježiti i novu generaciju uređaja. Očekuje se da će novi preklopni telefoni, slično kao i ranije predstavljena serija Galaxy S26, donijeti nove i poboljšane AI značajke. Samsung je najavio da će novi uređaji kombinirati inovativni hardver s naprednim AI iskustvima kako bi korisnicima pružili personaliziranije i prilagodljivije funkcije.