Pet koraka: Što učiniti kada vam obilne kiše poplave auto?

Poplave koje su petak pogodile velik dio Hrvatske mnogima su oštetile auta. Iako ćete, ako vam je auto završio u vodi, instinktivno htjeti okrenuti ključ, upravo to će nepovratno oštetiti automobil ako je voda ušla u motor

<p>Snažno nevrijeme koje je u petak navečer pogodilo veći dio Hrvatske uzrokovalo je brojne intervencije, jedan je vatrogasac preminuo jer mu je pozlilo, a materijalna šteta je velika. Ako je vaš automobil bio potopljen u vodi koja je dosezala iznad polovice kotača, pratite ovih pet koraka kako biste procijenili štetu.</p><h2>1. Ne pokušavajte upaliti automobil</h2><p>Iako je teško odoljeti želji da provjerite radi li vaš auto tako što ćete okrenuti ključ u bravi, upravo to će nepovratno oštetiti automobil ako je voda ušla u motor. Najsigurnije je auto "odvući" kod servisera na provjeru.</p><h2>2. Pokušajte odrediti koliko je duboko auto bio potopljen</h2><p>Nakon jakih kiša i poplava ta je voda izuzetno prljava i nakon povlačenja ostavlja blatnjave i prljave tragove. Na autu ostaju blatnjavi tragovi izvana i iznutra. Ako voda nije prešla donju razinu vrata (prag), najvjerojatnije ćete proći bez problema. Brojne osiguravajuće kuće štetu će proglasiti "totalkom" ako je razina vode došla do donje strane instrument-ploče (ispod upravljača).</p><h2>3. Kontaktirajte svoju osiguravajuću kuću</h2><p>Osiguranje od poplave pokriveno je u većini osiguravajućih paketa pa ćete u takvome slučaju gotovo uvijek proći s naknadom za štetu, ako ne potpunom onda djelomičnom.</p><h2>4. Probajte osušiti i očistiti unutrašnjost</h2><p>Ako je voda ušla u automobil, prvo trebate otvoriti sva vrata i prozore te smjestiti suhe ručnike na pod kako bi upili vodu, a nakon toga, preporuča se, zamijenite svaki dio unutrašnjosti koji je bio u kontaktu s vodom.</p><h2>5. Provjerite ulje, filter zraka i električne sustave</h2><p>Ako primijetite kapljice vode na "štangici" ulja ili pak uočite povećanu količinu ulja u motoru, najbolje je ne pokretati motor. Također, savjetuje se da automobil "odvučete" do servisera koji će zamijeniti ulje i tekućine, kao i zračni filter. Ako se motor čini "sigurnim" za pokretanje, provjerite sve električne komponente, uključujući svjetla, pokazivače smjera, klimatizacijski uređaj, radio, električne brave, prozore, čak i "žaruljice" instrumenata. Bilo kakvo neobično ponašanje automobila u vožnji ili pri promjeni stupnjeva prijenosa može nagovijestiti neki električni problem.<br/> </p>