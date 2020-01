Securitas otkriva lice industrije zaštite i sigurnosti budućnosti

Securitas Hrvatska dio je vodeće međunarodne sigurnosne Securitas grupacije koja je brojnim tehnološkim inovacijama unazad desetljeće uvela usluge moderne zaštite pojedinaca i objekata na svjetskoj razini. Danas je Securitas Hrvatska inovativni lider na tržištu zaštite i sigurnosti, a njihova najnovija tehnološka rješenja koja uključuju kombinaciju ljudi i tehnologije poput pametne analitike za brojanje ljudi, temperaturnih skenera, TrueView Demographics kamera koje se temelje na skeniranju lica i zaštitara na Segwayu s body camom posjetitelji će imati prilike vidjeti i isprobati 13.ožujka na Zagrebačkom Velesajmu na najvećem regionalnom digitalnom summitu koji ove godine premijerno otvara i expo dio namijenjen upravo posjetiteljima. U sklopu njega brojne domaće i svjetske kompanije prezentirat će svoje inovacije, startup projekte i najmodernija tehnološka dostignuća, a posjetiteljima će omogućiti praktičan uvid u svoje proizvode.

Securitas Hrvatska predstavit će kamere s opcijom 'people counting' koje će brojati posjetitelje posjetitelje konferencije u stvarnom vremenu, termalne kamere koje prepoznaju ljude na temelju tjelesne temperature, a tijekom cijelog događanja na Digital Takeoveru zaštitar s kamerom kružit će lokacijom na Segwayu i posjetiteljima osigurati uvid kako izgleda moderna tjelesna zaštita u praksi te što je sve važno za cjelokupno sigurnosno rješenje u kojem ne smije ništa promaknuti. Posjetitelji će se moći zabavljati s cijelim nizom tehnoloških rješenja, od kojih svakako treba spomenuti Demographics kamere koje očitavaju spol i okvirnu dob.

Ivan Ročić i vizija moderne sigurnosti

Predavanje na Digital Takeoveru o najnovijim tehnološkim dostignućima Securitasa Hrvatska održat će predsjednik uprave, Ivan Ročić. On je svoju karijeru u industriji sigurnosti započeo prije 25 godina kao zaštitar u nekadašnjoj zaštitarskoj tvrtki Zvonimir Security. Obavljao je razne poslove, od štićenja inventara klijenata i redarenja, pa do tjelohraniteljskih poslova, i to ni manje ni više nego da bi zaradio džeparac. Njegova vizionarska crta i želja za napretkom rezultirala je uskoro pozicijom voditelj zaštitara, a nakon nekoliko godina otvara mu se prilika oformiti odjel prodaje i marketinga u tvrtki u kojoj je radio. Godine 2011. istu tvrtku preuzima svjetski sigurnosni lider, kada postaje Securitas Hrvatska d.o.o. Securitas

Securitas razvija novi segment zaštite u Hrvatskoj

U trenutku kad se obznanila najava zakona kojim će zaštitari moći obavljati poslove zaštitnog pregleda putnika i ručne prtljage u zračnim lukama, prepoznao je priliku za tvrtku Securitas Hrvatska te počinje raditi na razvoju sasvim novog segmenta ove djelatnosti u našoj zemlji, u kojem je Securitas Hrvatska danas lider, ali i primjer drugim zemljama Securitas korporacije.

Godine 2013. postaje direktor Securitas avijacije u Hrvatskoj te u međuvremenu, zajedno sa svojim timom, lansira inovaciju u zaštitnom pregledu putnika i ručne prtljage, i to uvođenjem Smart Lanea, odnosno pametne trake za brži protok putnika u zagrebačkoj zračnoj luci.

Već 2016. godine postaje predsjednik uprave Securitas Hrvatska. Godinu dana nakon toga uspješno spaja Securitas Hrvatska s njezinom sestrinskom kompanijom Tehnomobil Securitas, tadašnjim liderom tehničkih sigurnosnih rješenja. Ova biznis fuzija označila je start velike tehnološke priče za Securitas Hrvatska jer kompanija počinje s implementacijom 'tehnologija budućnosti'.

Promjena percepcije zaštitara

Za vrijeme Ročićevog vodstva Securitas Hrvatska postaje najveća zaštitarska tvrtka u Hrvatskoj s 2700 zaposlenih te mijenja percepciju javnosti o ovoj tradicionalnoj industriji. Uz podršku i resurse korporacije, klasične zaštitare koje najčešće viđamo na objektima kako motre okolinu, Ročić postepeno pretvara u zaštitare koji se kreću s pametnim telefonima ili tabletima.

Zaštitare koji evidentiraju događanja i prikupljaju podatke kako bi umanjili rizike prije nego postanu prijetnje, kako bi djelovali na vrijeme te omogućili klijentima transparentnost i opipljivost sigurnosnih usluga. Kombinacijom znanja iskusnih zaštitara na objektima, senzora te analitičke tehnologije i podataka postavlja nove standarde u hrvatskoj industriji sigurnosti.

Industrija sigurnosnih usluga snažno se razvijala u posljednjih nekoliko desetljeća. Svjedoci smo važne tranzicije od zaštitara do časnika sigurnosti, a danas je posebno povećan naglasak na sigurnosti i korisničkoj usluzi, napredak u obuci i razvoju karijere te uvođenju tehnologije kao dijela cjelokupnog sigurnosnog rješenja.

Ove godine Digital Takover okuplja neke od najvećih svjetskih i domaćih sutračnjaka i predavača pa tako keynote speakera Marca Randolpha, suosnivača globalnog diva Netflix te nagrađivanog hrvatskog izumitelja i poduzetnika Matu Rimca posjetitelji će moći čuti i priznatog poduzetnika Ivana Mrvoš, digitalnog genija iz LEGO svijeta Larsa Silberbauera, svjetsku food futuristicu Dr. Morgaine Gaye, Predsjednicu organizacije Blockchain Alliance Europe Tanja Bivic Plankar, ali i razne državnike, vizionare, inovatore, tehnološke izumitelje, financijske i digitalne eksperte i marketinške stručnjake.

Jedinstveni događaj takve vrste u Hrvatskoj ove se godine prostire na čak 7000 četvornih metara. Tematski on nadilazi digitalnu komunikaciju i predstavlja budućnost koja će oblikovati biznis iz svakog kuta ljudskog djelovanja – političkog, ekonomskog, društvenog i tehnološkog. U 2020. program summita će uz brojne predavače, sugovornike i paneliste obraditi inovacije i transformaciju svih industrija – od telekomunikacija, financija, automobilske, medijske i prehrambene industrije, farmacije, retaila i mnogih drugih. Regionalni i globalni predavači iz svijeta fintecha, marketinga, sporta, zabave predstavit će svoje ideje, koncepte i proizvode koji izazivaju promjene te donose revoluciju u razvoju društva u cjelini.

Digital Takeover će poseban naglasak staviti na aktivni networking apostrofirajući ih kao neophodne alate u stvaranju kvalitetne biznis transformacije i općenito poslovne klime u društvu čime evidentno postaje nezaobilazan događaj u 2020. Stoga ne propustite jedinstvenu priliku i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u društvu najvećih uz najpovoljniju, early bird kotizaciju koja traje do 31. siječnja.

Kupnjom paketa kotizacija možete ostvariti značajne uštede u odnosu na redovnu vrijednost paketa:

• 4 + 1 gratis – 20% uštede

• 9 + 3 gratis – 25% uštede

• 12 + 5 gratis – 30% uštede

