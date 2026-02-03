Siemens Energy ulaže milijardu dolara u američku mrežu i AI

Njemački Siemens Energy objavio je da namjerava uložiti milijardu dolara u proširenje proizvodnje komponenti za američku elektroenergetsku mrežu i plinske turbine koje bi trebale jamčiti opskrbu podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju.

Najveće svjetske tehnološke tvrtke ulažu stotine milijardi u američke podatkovne centre, kojima će trebati više energije nego što zastarjela elektrodistribucijska mreža može podnijeti.

Podatkovni centri mogli bi za dvije godine zauzeti 12 posto kapaciteta američke mreže, gotovo trostruko više od udjela iz 2024, navode vladina izvješća.

SAD je trenutno najunosnije tržište električne energije na svijetu, s najviše narudžbi u 2025. godini, i ne vidim kraj tom trendu, rekao je za Reuters izvršni direktor Siemens Energyja Christian Bruch.

Potrebe velikih tehnoloških tvrtki rezultirale su valom poslova gradnje novih elektrana i njihovog umrežavanja, ali planove ometaju zapreke u opskrbnom lancu i dugotrajni procesi izdavanja dozvola.

Najavljena milijarda dolara ulaganja Siemens Energyja, dio šireg paketa teškog ukupno sedam milijardi dolara, uključuje gradnju nove tvornice opreme za električnu mrežu u Mississippiju, za koju je Bruch rekao da će biti najveći takav objekt njemačke grupe u svijetu.

Pogon bi trebao biti dovršen 2028. godine.

Širenje u Sjedinjenim Američkim Državama povećalo bi Siemensove globalne kapacitete za proizvodnju velikih turbina za petinu, napominje Bruch.

Tvornica turbina u Berlinu mogla se pak okrenuti klijentima u Europi i na Bliskom istoku, dodaje.

SAD čini gotovo četvrtinu prihoda Siemens Energyja, s 12 posto udjela u broju zaposlenih.