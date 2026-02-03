Obavijesti

Tech

Komentari 0
NOVI POGONI

Siemens Energy ulaže milijardu dolara u američku mrežu i AI

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Siemens Energy ulaže milijardu dolara u američku mrežu i AI
Foto: Wolfgang Rattay

Nova tvornica i širenje proizvodnje trebali bi rasteretiti američku elektroenergetsku mrežu i napajati podatkovne centre

Admiral

Njemački Siemens Energy objavio je da namjerava uložiti milijardu dolara u proširenje proizvodnje komponenti za američku elektroenergetsku mrežu i plinske turbine koje bi trebale jamčiti opskrbu podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju.

Najveće svjetske tehnološke tvrtke ulažu stotine milijardi u američke podatkovne centre, kojima će trebati više energije nego što zastarjela elektrodistribucijska mreža može podnijeti.

NOVA CHAT GPT OPCIJA OpenAI lansirao Prism, šuška se i o modelu u kojem bi uzimali i udio od vaših ideja
OpenAI lansirao Prism, šuška se i o modelu u kojem bi uzimali i udio od vaših ideja

Podatkovni centri mogli bi za dvije godine zauzeti 12 posto kapaciteta američke mreže, gotovo trostruko više od udjela iz 2024, navode vladina izvješća.

SAD je trenutno najunosnije tržište električne energije na svijetu, s najviše narudžbi u 2025. godini, i ne vidim kraj tom trendu, rekao je za Reuters izvršni direktor Siemens Energyja Christian Bruch.

NOVA VRSTA DRUŠTVENIH MREŽA AI agenti imaju svoje društvene mreže: Evo kako to izgleda
AI agenti imaju svoje društvene mreže: Evo kako to izgleda

Potrebe velikih tehnoloških tvrtki rezultirale su valom poslova gradnje novih elektrana i njihovog umrežavanja, ali planove ometaju zapreke u opskrbnom lancu i dugotrajni procesi izdavanja dozvola.

Najavljena milijarda dolara ulaganja Siemens Energyja, dio šireg paketa teškog ukupno sedam milijardi dolara, uključuje gradnju nove tvornice opreme za električnu mrežu u Mississippiju, za koju je Bruch rekao da će biti najveći takav objekt njemačke grupe u svijetu.

REVOLUCIONARNI PROGRAM? Evo što Google može s AI-jem: Jednom rečenicom generirajte cijeli interaktivni svijet
Evo što Google može s AI-jem: Jednom rečenicom generirajte cijeli interaktivni svijet

Pogon bi trebao biti dovršen 2028. godine.

Širenje u Sjedinjenim Američkim Državama povećalo bi Siemensove globalne kapacitete za proizvodnju velikih turbina za petinu, napominje Bruch.

Tvornica turbina u Berlinu mogla se pak okrenuti klijentima u Europi i na Bliskom istoku, dodaje.

SAD čini gotovo četvrtinu prihoda Siemens Energyja, s 12 posto udjela u broju zaposlenih.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nevjerojatno otkriće u svemiru: Ovo je dokaz da temelji za život počinju prije formiranja zvijezda
IMPRESIVNO

Nevjerojatno otkriće u svemiru: Ovo je dokaz da temelji za život počinju prije formiranja zvijezda

Otkrivena najveća sumporna molekula u svemiru! Znanstvenici pronašli C₆H₆S u oblaku bez zvijezda, otkrivajući kemijski most prema životu na Zemlji
Portugal će zabraniti društvene mreže mlađima od 16 godina
'UGROŽAVAJU RAZVOJ'

Portugal će zabraniti društvene mreže mlađima od 16 godina

Zastupnici vladajuće stranke predložili zakon koji uvodi digitalnu punoljetnost i roditeljsku kontrolu za adolescente
Mjesec ostaje na čekanju: NASA je odgodila povijesnu misiju
ARTEMIS TEK U OŽUJKU

Mjesec ostaje na čekanju: NASA je odgodila povijesnu misiju

Ovo nije prvi put da se NASA suočava s ovim izazovom. Slični problemi s curenjem vodika uzrokovali su višemjesečne odgode i tijekom priprema za misiju Artemis I bez posade

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026