Simulirali smo sezonu HNL-a u Manageru: Hajduk bez Livaje i Rebića! Dinamo opet prevrtljiv

Nakon dvije godine čekanja, stigao nam je novi Football Manager. Puno je tu novosti, promjena, trebat će neko vrijeme da se čovjek navikne na sve to. Ali prvi dojmovi su jako dobri. Match day iskustvo doživjelo je ogroman napredak, kao i razne taktičke mogućnosti...

Odlučili smo za početak simulirati jednu sezonu našeg omiljenog HNL-a...

I odmah šok! Nakon prvog dijela prvenstva u vodstvu je Istra 1961. Istrijani su na kontu imali 35 bodova, slijedili su ih Hajduk i Dinamo s po 32, na 4. mjestu bio je Belupo 25 bodova...

Foto: Football Manager 2026

Najbolju prosječnu ocjenu na pola puta imao je Mateo Lisica (7,57), najviše je zabio Arnel Jakupović (osam golova), dok je najbolji asistent Hajdukov Hugo Guillamón.

Hajduk ni ovdje nije uspio ući u Europu, zaustavljeni su u kvalifikacijama.

Rijeka i Dinamo izborili su Europa ligu. Nakon šest utakmica Rijeka je imala šest bodova, Dinamo pet...

Dinamov preokret

Ali unatoč lošijem prvom dijelu sezone, Dinamo je opet uspio doći do titule. Plavi su sezonu završili prvi sa 69 bodova, na drugom mjestu je Hajduk sa 60, Istra je 3. s 59 bodova, Rijeka je uhvatila zadnje mjesto u Europi s 54 boda. Iz HNL-a je ispala Gorica...

Foto: Football Manager 2026

Najbolje ocijenjeni igrač sezone je Dinamov Lisica (prosječna ocjena 7,51), Osijekov Jakupović prvi je topnik lige s 12 golova, Dinamov Dejan Ljubičić prvi je asistent s 10 dodavanja za gol..

Foto: Football Manager 2026

Utješna nagrada u obliku Kupa otišla je u ruke Hajduka, koji je u finalu savladao Dinamo s minimalnih 1-0...

Foto: Football Manager 2026

Glavne zvijezde lige

Za početak, krenimo od prvaka Dinama, koji je uoči sezone doživio ogroman redizajn. I nisu se sva pojačanja istaknula, mnogi su žestoko podbacili. Gonzalo Villar imao je užasnu sezonu (prosječna ocjena 6,44 u 28 nastupa), a puno bolji nisu bili ni Miha Zajc (6,52 u 28 nastupa), Ismael Bennacer (6,53 u 37 nastupa)...

Foto: Football Manager 2026

Prosječne sezone imali su Scott McKenna, Matteo Perez Vinlof i Dion Drena Beljo (12 golova u svim natjecanjima).

Najbolji pojedinci bili su Lisica, Gabriel Vidović, Arber Hoxha i Dejan Ljubičić...

Kod hajdukovaca najbolju sezonu imao je Abdoulie Sanyang Bamba (5 golova i 5 asistencija u 32 utakmice, prosječna ocjena 7,29). Dobrim su se pokazali Iker Almena, koji je bilo džoker s klupe, Roko Brajković (7 golova), Hugo Guillamon bio je glavni 'motor' ekipe...

Foto: Football Manager 2026

Bijeli su cijelu sezonu bili bez svoja prva dva aduta. Marko Livaja je u igrici potrgao ligamente i pauzirao čak deset mjeseci, stigao je odigrati tek tri utakmice. Ante Rebić zaustavio se na sedam nastupa, on je gotovo cijelu sezonu propustio zbog ozljede kuka.

Iznenađenje sezone svakako je Istra na 3. poziciji. Do povijesnog uspjeha ekipu iz Pule predvodili su Vinko Rozić, za kojeg se sad raspituju bogataši iz Saudijske Arabije, te Advan Kadušić, Lawal, Vile Koski... U stvarnosti ga nisu uspjeli dovesti, ali čini se kako će Dario Marešić s Drosine put Poljuda, Hajduk mu je ponudio ugovor nakon isteka njegova u Puli...

Niko Janković bio je uvjerljivo najbolji igrač Rijeke u sezoni (45 nastupa, 8 golova i 3 asistencije, prosječna ocjena 7,34), slijedi ga Toni Fruk (8 golova, 9 asistencija, prosječna ocjena 7,11).

Užasne sezone imali su Tiago Dantas i Gabriel Rukavina, nije oduševio ni Stjepan Radeljić.

Istaknimo i kako su samo tri trenera dobila 'pedalu' ove sezone. Prvi je odletio Mario Carević s klupe Gorice, ubrzo nakon njega i Simon Rožman dobio je otkaz u Osijeku, a na proljeće je bez posla u Lokomotivi ostao Nikica Jelavić.

Fotelje su se ozbiljno tresle i Dinamovu Mariju Kovačeviću te Hajdukovom Gonzalu Garciji, ali preživjeli su sezonu...

Vrijednosti igrača

Mateo Lisica doslovno je eksplodirao te mu se sad predviđa transfer i do 15 milijuna eura! Na tržištu kod Dinama odlično stoji i Dejan Ljubičić, kao i Sergi Dominguez, koji se približio vrijednosti od deset milijuna eura. Na ozbiljan novac 'plavi' mogu računati i od Leona Jakirovića koji je odradio fantastičnu posudbu u Jarunu i njegovu gornju vrijednost FM vidi na sedam milijuna eura. Na oko 10 mil. eura Dinamo može računati i ako se odluči na prodaju Morisa Valinčića...

Foto: Football Manager 2026

Kod Hajduka daleko su najvrjednija tri Španjolca. Procjene za transfer Edgara idu i do 16 milijuna eura, Almene 11. Šteta za Hajduk što su obojici na posudbi, pa taj hipotetski fiktivni transfer ne donosi puno klubu (iako su se u stvarnosti spominjali postotci). Guillamón je na oko 8 milijuna.

Ako će trebati prodavati, Hajduk može biti relativno zadovoljan, cijene su dosta porasle Brunu Durdovu, Rokasu Pukštasu, Niki Siguru i Šimunu Hrgoviću (gornje vrijednosti transfera oko 8-9 mil. eura)

Fruk i Janković glavne su vedete Rijeke, na njima Mišković u igrici može dobiti oko devet mil. eura. Po glavi.

Kod Osijeka su najskuplji Luka Vrbančić i Anton Matković (od 4 do 6 mil. eura)

Neuspjeh u Europi

Rijeka je grupnu fazu Europa lige završila na 27 mjestu, uzela je momčad s Rujevice devet bodova iz osam utakmica. Dinamo je 32. mjestu, zaustavili su se plavi na šest bodova... Titulu je u ovom natjecanju odnio Porto, za kojeg je vrlo dobro sezonu s čak 30 nastupa odradio Dominik Prpić.

Foto: Football Manager 2026

Liga prvaka otišla je ruke Chelseaja, plavci su u finalu s minimalnih 1-0 savladali milanski Inter. Petar Sučić nije se naigrao u talijanskom velikanu, tek jedan start i 20 ulazaka s klupe...

Konferencijsku ligu uzeo je Rayo Vallecano, koji je u finalu s 3-2 pobijedio PAOK Dejana Lovrena i Luke Ivanušeca...