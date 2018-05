Siri je naučila nove trikove, a uskoro će dobiti i nove glasove

Apple godinama koristi vlastitu WWDC konferenciju za programere kako bi otkrili nove stvari koje je naučila Siri, a sada je i sama Siri 'postala' izvor glasina o novim mogućnostima zbog kojih će postati bolji digitalni asistent.

Upitate li je o WWDC konferenciji koja počinje 4. lipnja, Siri će vam kroz tri poruke reći da će biti pametnija, ali i da će dobiti novi glas i dom.

Sve to prilično je nužno za Siri koja je ograničena na Appleove uređaje te zaostaje u odnosu na Google i Amazonovu Alexu koji su također već najavili da će dobiti nove glasove.

