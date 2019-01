Sjeverni pol se brzo udaljava od Kanade i sve je bliži Sibiru

Zemljino magnetsko polje na kojem se temelje suvereni globalni navigacijski sustavi ubrzano se mijenja, pa se Sjeverni pol sve više i sve brže udaljava od Kanade i pomiče prema Sibiru.

Zbog toga će se Svjetski magnetski model (WMM) umjesto 2020. godine kako je planirano, ažurirati 30. siječnja ove godine.

Iako je prvotno objavljena vijest da će ažuriranje biti 15. siječnja, datum je pomaknut zbog djelomične blokade rada američke administracije, piše Nature.

Na temelju Svjetskog magnetskog modela podešavaju sve navigacije (GPS) od Google Mapsa na pametnim telefonima do brodskih sustava. Svjetski magnetski model ažurira se u svakih pet godina kako bi suvremena navigacija pratila promjene u Zemljinom magnetskom polju.

No iako trebao se ažurirati 2020. godine, do 2018. godine toliko se poremetio da potrebno hitno ažuriranje.

Naime, Sjeverni magnetski pol prošle je godine prošao preko Međunarodne datumske granice brzinom od 55 kilometara godišnje, što je tri puta brže nego što se kretao prije 1990-ih. Iako nije poznat točan razlog zbog kojeg se to događa, znanstvenici pretpostavljaju da je uzrok pomicanje velikog sloja tekućeg metala ispod Kanade. Magnetsko polje u stalnom je pokretu, a promjene su uočili i sateliti Europske svemirske agencije.

