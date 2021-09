Novi električni SUV-ovi u posljednje vrijeme niču poput gljiva nakon kiše. Njihove visoke karoserije imaju obilje mjesta za smještanje velikih baterija pa ih proizvođači preferiraju nad autima klasične koncepcije. Volkswagen je grupa također u električnoj SUV ofenzivi. Nakon ID.4 na tržište stiže i njegov tehnički ‘brat’ blizanac, Škoda Enyaq, auto koji svojom pojavom zaista impresionira.

Mora im se priznati, stvarno su napravili lijep i upečatljiv auto, a to vrijedi i za vanjski dizajn kao i za unutrašnjost koja je u testiranom autu vrlo maštovita i izuzetno luksuzna uz ‘ premium’ dojam kvalitete materijala i izrade. S kombinacijom dodirnog zaslona od 13 inča (najveći ikad u nekoj Škodi), malih jednostavnih digitalnih instrumenata te udobnih fotelja unutrašnjost se doima kao savršen moderan digitalni dnevni boravak. Dojam je kao da ovo nije Škoda već aut neke druge marke koja se želi natjecati s Audijem, Mercedesom...

Enyaq je i prilično velik automobil, gotovo kao Škodin najveći SUV Kodiaq. Dugačak je 465 cm, širok impresivnih 188 cm te nudi vrlo prostranu unutrašnjost sprijeda i straga. Tu je i ogroman prtljažnik od 585 litara, što je blizu razine Kodiaqa.

Pogon nam je već jako dobro poznat iz Volkswagena ID.4 kojeg smo testirali ranije. Ovo je trenutno najekskluzivnija ( i najskuplja) kombinacija motora i baterije koju možete dobiti uz ovaj auto. Oznaka modela je 80, što zapravo označava bateriju najvećeg kapaciteta koji je blizu 80 kWh, precizno 77 kWh. Struja iz ove baterije pokreće električni motor s 204 KS što autu omogućava ubrzanja koja su na granici sa sportskima. Do 100 km/h Enyaq ubrza za 8,6 sekundi, a maksimalna brzina je ograničena na 160 km/h.

Električni motor je smješten straga, tako da ovaj Enyaq zapravo ima stražnji pogon. Vozne karakteristike su odlične ponašanje u zavojima je unatoč velikoj masi odlično, a ovjes je istodobno izuzetno udoban. Oduševljava i zvučna izolacija koja je prvoklasna. Sve su svemu, sposoban auto za uživanje u vožnji i udoban za opušteno krstarenje.

Tvornički deklariran doseg od 537 kilometara moguće je postići ako se vozite vrlo nježno. No i uz življu vožnju doseg je još uvijek vrlo dobar. Uz agresivniju vožnju kombinirani doseg nam je iznosio oko 360 kilometara, a uz prosječnu oko 420 kilometara. U gradu na te brojke možete slobodno dodati još nekoliko desetaka kilometara. I punjenje je prilično brzo. Na odgovarajućem punjaču Enyaq će se puniti maksimalnom snagom od 125 kW tako da se baterija do 80 posto napuni za manje od 40 minuta. I na klasičnim punjačima od 50 kW punjenje je brzo jer snaga punjenja ne opada sve do pred sam kraj.

Izuzmemo li izuzetno skupe električne aute koji koštaju više od pola milijuna kuna, Škoda Enyaq je, bez pretjerivanja, jedan od najboljih električnih auta koje trenutno možete kupiti. No ni ona nije jeftina. Tako naš top model kojega smo imali na testu košta ponosnih 491.091 kuna. Cijena je i dalje velik problem električnih auta. Tako je i kod Enyaqa.

Važnija oprema Škoda Enyaq iV 80

21” alunaplatci, panoramski električni krov, sustav kamera za parkiranje od 360 stupnjeva, LED Matrix svjetla, 230V utičnica, trozonska automatska klima, električno namjestiva kožom presvučena sjedala, grijana prednja i stražnja sjedala, kuka za vuču, dodirni zaslon 13", navigacija...