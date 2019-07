Šok: Otkazao mu kontroler dok je igrao COD za 500.000 dolara

Chance “Maux” Moncivaez, profesionalni igrač Call of Dutyja koji brani broje eSports tima Gen.G, ovaj je tjedan proživio možda i najnesretniji trenutak u svojoj karijeri kada mu je na završnici globalne Call of Duty Pro lige zakazao Scuf DualShock 4 kontroler za PlayStation 4.

Incident je nastupio na početku druge rundi Gen.G-jevog okršaja s eUnitedom koja je na kraju završila 0:3 za potonju momčad koji je pretekao Moncivaezov tim na 1.25 milijuna američkih dolara vrijednom turniru u Miamiju. 21-godišnji Amerikanac bio je vidno frustriran sitacijom, kao što možete vidjeti u nastavku.

Moncivaez također nije birao riječi odmah po završetku izgubljenog turnira, kada je otkrio da je jedna od tzv. "shoulder" tipki njegovog kontrolera prestala raditi. Igrač je nakon prvotnog šoka i prigovora sucu, za kojeg kaže da je reagirao tako što mu je neobjašnjivo uručio spajalicu, promijenio postavke kontrolera tako da je zamijenio funkciju pokvarene tipke i one suprotne odgovorne za manje bitnu radnju od pucanja.

Amerikanac je naposlijetku ipak čestitao pobjednicima, a priznao je i kako je pri ruci imao zamjenski kontroler na kojeg je u pomutnji zaboravio. Teško je reći koliko su izgubljene sekunde na tom početku druge runde u konačnici značile za sveukupni rezultat dvoboja, no na ovoj razini igre, i najmanja prednost može činiti veliku razliku. Tako je ovaj incident dobrim dijelom obilježio do sada najveći Call of Duty: Black Ops 4 turnir koji je trebao poslužiti kao posljednje veliko događane na COD eSports sceni prije izlaska sljedećeg nastavka serijala koji će od igrača tražiti da igraju kao teroristi.

That is not fcking fair. I don’t care what anyone tells me. That was our fucking tournament