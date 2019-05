Sonyjev gaf otkrio nam je nove detalje o igri Death Stranding

Iako Sony već godinama strogo čuva informacije o Death Strandingu, novoj igri legendarnog kreatora Metal Gear Solid serijala Hidea Kojime i jednoj od zadnjih velikih ekskluziva za PlayStation 4, netko je iz kompanije sinoć (napokon) posrnuo i prerano objavio stranicu za prednarudžbe igre.

Sony je povukao objavu s PlayStation Storea nakon samo nekoliko minuta, ali ne prije nego je nekoliko korisnika ovjekovječilo ovaj gaf, čemu svjedoči snimak zaslona iznad. S obzirom da je tvrtka već prethodno potvrdila kako će danas otkriti još jedan trailer i nove informacije o Death Strandingu, za očekivati je kako će gaming zajednica do kraja dana dobiti i datum izlaska igre. Kao što se vidi iz priloženog, prvi kupci igre dobit će nekoliko digitalnih bonusa, uključujući posebnu PS4 temu, avatar i neke kozmetičke predmete za protagonista Death Strandinga kojem glas i lice posuđuje američka filmska i TV zvijezda Norman Reedus.

PS4 nakon Death Strandinga i nastavka hita The Last Of Us vjerojatno neće dočekati još previše visokobudžetnih ekskluziva jer se nasljednik gotovo šest godina stare konzole očekuje već sljedeće godine.

