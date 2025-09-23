Obavijesti

Spoj AI divova: Nvidia se kladi na ChatGPT i ulaže čak 100 milijardi dolara u kompaniju

Piše Ivan Hruškovec,
Foto: DADO RUVIC/REUTERS

OpenAI će dobiti najmanje 10 GW računalne snage, što odgovara potrošnji 8 milijuna kućanstava. Iako analitičari dogovor vide kao snažan poticaj razvoju industrije, otvara se pitanje mogućih antimonopolskih istraga.

Američki proizvođač čipova Nvidia najavio je ulaganje do 100 milijardi dolara u OpenAI te isporuku podatkovnih čipova ovoj najpoznatijoj kompaniji u svijetu umjetne inteligencije. Riječ je o jednom od najvećih sporazuma u industriji, kojim se povezuju dva ključna igrača u globalnoj AI utrci, piše Reuters.

Dogovor uključuje ulaganje u nenadzirane (non-voting) dionice OpenAI-ja te paralelnu nabavu Nvidijinih čipova. Prema planu, OpenAI će dobiti najmanje 10 gigavata računalne snage, što odgovara potrošnji više od osam milijuna američkih kućanstava.

-  Sve počinje s računalnom snagom. Ona će biti temelj gospodarstva budućnosti -  poručio je izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman, ističući da će partnerstvo omogućiti razvoj novih AI rješenja i njihovu širu primjenu.

Nvidijine dionice nakon objave porasle su 4,4 posto na rekordnu razinu, dok je dobio i Oracle, koji s OpenAI-jem, Microsoftom i SoftBankom radi na projektu gradnje velikih AI podatkovnih centara vrijednom 500 milijardi dolara.

Prema planu, Nvidia će prvo uložiti 10 milijardi dolara, a isporuke hardvera počet će krajem 2026. godine, na novoj platformi nazvanoj Vera Rubin. OpenAI je posljednji put procijenjen na 500 milijardi dolara.

Iako analitičari dogovor vide kao snažan poticaj razvoju industrije, otvara se pitanje mogućih antimonopolskih istraga. Američko Ministarstvo pravosuđa i Federalna komisija za trgovinu već su ranije najavili da pomno prate ulogu Microsofta, OpenAI-ja i Nvidije u rastućem AI ekosustavu.

Dogovor dolazi u trenutku kada i drugi tehnološki divovi, poput Googlea i Amazona, razvijaju vlastite AI čipove, a OpenAI radi na alternativi s partnerima Broadcomom i TSMC-om. Stručnjaci upozoravaju da bi novi aranžman mogao dodatno učvrstiti dominaciju Nvidije u čipovima i OpenAI-ja u AI modelima, otežavajući prostor za konkurenciju.

