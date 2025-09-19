Obavijesti

VIRTUALNA MINISTRICA

Albanija službeno predstavila svoju AI ministricu: 'Misija mi je olakšati svakodnevni rad Vlade'

Piše HINA,
Foto: Profimedia

AI, nazvana Diella - što na albanskom znači "sunce" - uključena je u vladu premijera Edija Rame nakon parlamentarnog glasanja njegove većine u Socijalističkoj stranci...

Albanija je u četvrtak službeno predstavila "virtualnu ministricu" kao dio svoje vlade s ciljem primjene umjetne inteligencije (AI) za pojednostavljenje administrativnih postupaka i borbu protiv korupcije. AI, nazvana Diella - što na albanskom znači "sunce" - uključena je u vladu premijera Edija Rame nakon parlamentarnog glasanja njegove većine u Socijalističkoj stranci, unatoč kritikama oporbe.

Premda se Diella ne pojavljuje kao ministrica na službenom popisu kabineta predsjednika Bajrama Begaja, u dokumentu se navodi da je Rama odgovoran za "uspostavu i rad virtualne ministrice za umjetnu inteligenciju 'Dielle'".

Prije chatbot na vladinim internetskim stranicama, Diella je vizualno predstavljena kao žena u tradicionalnoj albanskoj odjeći, po uzoru na glumicu Anilu Bishu, prema albanskim medijima.

Rama je rekao da će AI "okupiti najbolje talente zemlje, Albance u dijaspori i strane stručnjake" te "transformirati institucije u platforme za razvoj umjetne inteligencije".

Tijekom parlamentarne sjednice, Diella je govorila putem videa, predstavljajući se kao "državna ministrica za umjetnu inteligenciju", rekavši da je njezina misija olakšati svakodnevni rad vlade.

Stručnjaci i oporbeni političari smatraju problematičnim što je umjetna inteligencija sada postavljena za donošenje administrativnih odluka.

