Spotify glazbenoj industriji lani isplatio čak 11 milijardi dolara

Švedski streaming div Spotify objavio je kako je u 2025. godini glazbenoj industriji isplatio rekordan iznos veći od 11 milijardi dolara. Ta vrtoglava brojka je za otprilike milijardu dolara veća nego prethodne godine, čime je Spotify potvrdio svoju poziciju ne samo kao lider na tržištu, već i kao ključni financijski motor cjelokupnog glazbenog ekosustava.

Motor koji pokreće glazbu

Ova rekordna isplata nije samo impresivan broj, već i pokazatelj golemog utjecaja platforme. Prema podacima tvrtke, Spotifyjeve isplate sada čine otprilike 30 posto ukupnih prihoda cijele svjetske diskografske industrije. U objavi na službenom blogu, Charlie Hellman, globalni voditelj glazbenog odjela, naglasio je kako su isplate rasle po stopi od deset posto, dok su ostali izvori prihoda u industriji rasli znatno sporije, oko četiri posto. Ukupna isplata od osnutka tvrtke do danas dosegla je gotovo 70 milijardi dolara.

Kome zapravo ide novac?

Iako se barata milijardama, vječno pitanje koje prati Spotify jest koliko od tog iznosa zaista završi u džepovima samih glazbenika. Tvrtka transparentno komunicira da novac ne isplaćuje izravno umjetnicima, već "nositeljima prava" – izdavačkim kućama, distributerima i drugima, koji zatim isplaćuju glazbenike prema uvjetima iz njihovih ugovora. Zbog toga konačan iznos koji umjetnik primi može značajno varirati.

Ipak, Spotify se aktivno bori protiv narativa da samo najveće zvijezde imaju koristi od streaminga. Navode kako su neovisni umjetnici i izdavačke kuće zaslužni za polovicu svih isplaćenih tantijema. Također, ističu da je u 2025. godini više od 12.500 izvođača samo od Spotifyja zaradilo preko 100.000 dolara, što je, tvrdi Hellman, više nego u "zlatno doba" prodaje CD-ova devedesetih godina.

Proaktivna obrana i planovi za budućnost

Posljednjih godina Spotify je promijenio komunikacijsku strategiju, postavši znatno otvoreniji i brži u odgovaranju na kritike. Kada su se umjetnici poput Bonnie Tyler ili Snoop Dogga javno požalili na niske zarade, tvrtka je promptno objavila podatke o milijunskim iznosima isplaćenim nositeljima prava za njihove kataloge, prebacujući odgovornost na ugovore s izdavačima.

Osim obrane svog modela, tvrtka je najavila i nove prioritete. Jedan od ključnih je borba protiv takozvanog "AI smeća" (AI slop), odnosno masovne produkcije nekvalitetnog sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom. Najavljeni su alati za sprječavanje prevara i lažnog predstavljanja, kao i veći naglasak na "ljudskom uredništvu" kako bi se pomoglo novim umjetnicima da se probiju i ostvare stvarnu vezu s publikom.